Veja como colocar o link do WhatsApp nos stories do seu Instagram

A fim de não ficar atrás do seu concorrente TikTok, o Instagram atualizou o seu aplicativo e passou a permitir que links sejam adicionados nos stories. Antes, o extinto recurso ‘’Arrastar para Cima’’ era restrito a algumas pessoas.

Agora, além de conseguir colocar um link na ’Bio’’ do Instagram, é possível divulga-los nas publicações de 24 horas.

Como colocar o link do seu WhatsApp no Instagram

Crie o link referente ao seu WhatsApp

O procedimento é bem simples, basta acrescentar o seu número depois da barra do endereço ‘’wa.me/’’, lembrando de colocar o código do país e o DDD do Estado.

Acesse o Instagram

No aplicativo, clique no símbolo de (+) na barra superior e selecione ‘’Story’’. Na sequência, toque no item das figurinhas e selecione a função ‘’Link’’.

Divulgação do link

Feito isto, copie o link do seu WhatsApp e cole no botão indicado no Instagram. Depois, compartilhe com os seus seguidores.

Duas formas de recuperar um áudio excluído no Whatsapp

Muitos usuários do WhatsApp não sabem que um áudio excluído pode ser recuperado. No entanto, no próprio aplicativo é possível encontrar a mensagem de voz de duas formas diferentes.

Para ter acesso ao áudio novamente são disponibilizados dois métodos pelo próprio dispositivo. O mais fácil e rápido é através da conversa em que o áudio foi enviado, já o segundo é o mais trabalhoso, pois é preciso buscar no gerenciador de arquivos do celular.

Caso tenha apagado o áudio, mas não a conversa do WhatsApp:

Abra a conversa em que o áudio estava e faça o download da mensagem de voz novamente. Para evitar de procurar a mensagem no chat e poupar ainda mais tempo, nas configurações da plataforma de mensagens clique em “Gerenciar armazenamento”.

Através dele é possível encontrar todas as conversas. Selecione o contato em que trocou o áudio e entre na mídia para ver todas as mensagens enviadas, inclusive o áudio. Classifique a ordem para o mais recente e busque pela mensagem de voz perdida.

Caso tenha apagado o áudio e a conversa do WhatsApp

O dispositivo possui uma pasta de armazenamento com todos os arquivos de mídia enviados ou repassados pelo aparelho, separando por aplicativos. Neste sentido, encontre a pasta do WhatsApp e busque pela conversa. No entanto, vale ressaltar que o trabalho será maior.

Acesse o Gerenciador de Arquivos, nas configurações do celular; Procure pela pasta do WhatsApp; Encontre a pasta WhatsApp Áudio e confira todos os áudios enviados, recebidos ou encaminhados.

O usuário terá que clicar em todos os áudios para descobrir qual é o que procura. Isso porque, não existe forma de identificar de qual conversa é, mesmo que mude a ordem dos arquivos. Apenas a data de envio é disponibilizada.