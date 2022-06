Veja como consultar pagamentos e restituição

No dia 31 de maio, foi pago pela Receita Federal o primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2022, relativo ao ano-base de 2021. O pagamento ocorreu no mesmo dia em que se encerrou o prazo para entregar a declaração. Mais de 3,38 milhões de contribuintes receberam R$ 6,3 bilhões ao todo.

As consultas do Imposto de Renda foram abertas no dia 24. Elas podem ser feitas pela página da Receita na internet, ou então pelo aplicativo da Receita para tablets e smartphones.

O valor foi destinado a contribuintes que têm prioridade legal, dentre estes receberam: 226.934 idosos acima de 80 anos; 2.305.412 entre 60 e 79 anos; 149.016 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave e 702.607 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.

Novidades na declaração do Imposto de Renda

Este ano, o governo federal está apresentando algumas novidades na declaração do IRPF 2022. Dentre estas, estão o acesso ampliado à declaração pré-preenchida por meio de todas as plataformas disponíveis, o recebimento da restituição e o pagamento de DARF por meio de PIX, desde que a chave do contribuinte seja o CPF.

O Programa Gerador da Declaração está disponível no site da Receita para usuários dos sistemas Windows, iOS e Linux. De acordo com as novidades, também será possível declarar online ou por dispositivos móveis, por meio do app Meu Imposto de Renda.

Ordem de pagamento do Imposto de Renda

Deve-se lembrar que a ordem de pagamento da restituição é feita com base na data da entrega da declaração. Quanto antes a pessoa entregou, mais cedo ela recebe o valor a restituir. Além disso, a data de transmissão considerada pela Receita é a do último envio, em casos de ajustes ou retificações.

As consultas podem ser feitas pela página da Receita na internet ou no aplicativo para tablets e smartphones. As datas de pagamento para os próximos lotes de restituição são: 30 de junho; 29 de julho; 31 de agosto e 30 de setembro.

Detalhes do pagamento da restituição

O pagamento da restituição é realizado na conta bancária informada na declaração. “Se, por algum motivo, o crédito não for realizado (por exemplo, a conta informada foi desativada), os valores ficarão disponíveis para resgate por até 1 ano no Banco do Brasil”, informa o órgão.

Deve-se lembrar que as restituições das declarações do Imposto de Renda que apresentarem inconsistência e caíram na malha fina serão liberadas apenas depois de corrigidas pelo cidadão, ou após o contribuinte apresentar comprovação de que sua declaração está correta.