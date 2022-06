veja como gerar um cartão virtual

Os clientes do Nubank podem ter mais de um cartão virtual no app da empresa. Esse recurso serve para aumentar a conveniência e segurança ao fazer compras online. Acessando o aplicativo, é possível gerar um novo cartão rapidamente, e até escolher um nome que ajude no gerenciamento das finanças.

O Nubank iniciou seus trabalhos em 2013 com um cartão de crédito sem anuidade ou taxas escondidas, e logo depois vieram novos produtos e serviços. Atualmente a empresa vem se mostrando líder no mercado financeiro, sempre trazendo novidades para os seus clientes, a fim de inovar o mercado em que está inserida.

Pagamento por aproximação

Outra vantagem do Nubank é que agora os seus clientes pessoa jurídica poderão aceitar pagamentos com cartões sem necessidade de um terminal. Essa é uma estratégia do banco digital para ampliar iniciativas de conquista de pequenos e médios empreendedores.

A ideia de pagamentos com cartões sem necessidade de um terminal permite que dispositivos eletrônicos com sistema operacional Android e tecnologia NFC, processem pagamentos por aproximação com cartões de débito ou crédito. Para isso, basta apenas usar uma a plataforma de processamento de pagamentos da fintech Zoop.

De acordo com a instituição, as taxas cobradas dos lojistas pelo serviço variam de 3,19% a 12,49%. Isso é um bom sinal, já que a faixa de preços cobrada pelos rivais oscila entre 4,99% a 22,59%, respectivamente.

Enquanto o Nubank segue ampliando fortemente sua base de clientes de varejo, essa que em março chegou a cerca de 60 milhões, a fintech tem ampliado a prateleira de produtos para pequenos negócios, à medida que busca novas fontes de receitas. No fim de março, o banco tinha 1,6 milhão de clientes PJ, alta de 167% em 12 meses.

Como gerar e apagar um cartão virtual do Nubank

Qualquer cliente do Nubank pode solicitar um novo cartão virtual. Contudo, aqueles que foram aprovados na função crédito, e desejam criar o primeiro, devem aguardar até quatro dias após a aprovação para gerá-lo. Deve-se lembrar que essa regra não se aplica à função débito. Dito isso, veja a seguir como gerar o seu cartão de crédito virtual:

Abra o aplicativo e toque na opção “Meus cartões”; Toque em “Criar cartão virtual” e depois novamente em “Criar cartão virtual”; Dê um nome ao cartão, toque no botão “Criar cartão virtual” e depois digite sua senha de quatro dígitos.

Pronto, seu cartão já está válido para uso. Para cancelar o cartão virtual, basta apenas, com o aplicativo aberto, tocar na opção “Meus cartões”. Após esse passo, toque no cartão virtual que deseja excluir e digite sua senha de quatro dígitos. Logo em seguida, o app vai exibir as informações do cartão. Toque na opção “Configurar” na parte inferior da tela. Por fim basta clicar em “Excluir cartão virtual” e depois em “Excluir” para finalizar.

Vantagens do cartão virtual

O cartão virtual é uma opção de pagamento mais prática e segura para quem gosta de fazer compras pela internet. Com esta vantagem, por exemplo, é possível usar um cartão em serviços mensais e outro em compras ocasionais, podendo deletá-lo após o uso para manter seus dados bancários seguros. Deve-se lembrar que o Nubank permite ter até cinco cartões virtuais ativos ao mesmo tempo.

O cartão virtual do Nubank é como uma versão adicional do cartão físico. Apesar de ter número, data de validade e código de segurança (CVV) diferente, ele ainda está conectado ao mesmo limite do cartão (função crédito) ou saldo da conta (função débito).