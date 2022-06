veja como recuperar a senha para entrar no aplicativo

Neste momento, o Governo Federal segue com os pagamentos de dois dos seus principais programas sociais: o Auxílio Brasil e o vale-gás nacional. Os dois projetos possuem alguns pontos em comum. Talvez a principal similaridade entre eles seja a questão da forma de movimentação do depósito. Segundo as informações oficiais, é preciso usar o app do Caixa Tem.

No entanto, mesmo as pessoas que já têm o aplicativo, podem encontrar algumas dificuldades na hora de acessar o programa. Há casos, por exemplo, de indivíduos que perdem ou esquecem a senha de acesso. Trata-se de um problema, já que o aplicativo exige o CPF e a senha do usuário para que ele consiga acessar as suas informações oficiais.

A boa notícia é que não é necessário sair de casa para recuperar a chave. Basta seguir o passo a passo abaixo e voltar a usar o aplicativo para movimentar o dinheiro do seu benefício.

O passo a passo

Abra o seu app do Caixa tem;

Clique na opção Recuperar Senha;

Logo depois, basta inserir o número seu CPF;

Marque a opção Não são Um Robô;

Clique em Continuar.

Neste momento, o próprio sistema do programa enviará um e-mail para o endereço registrado na conta do cidadão. Certifique-se de procurar a mensagem no mesmo endereço digital que você informou no momento da inscrição no aplicativo. No documento enviado, eles mostrarão as instruções para a recuperação da senha.

Abra o e-mail enviado;

Clique em Link para redefinir credenciais;

Crie uma nova senha.

Lembre-se que o novo código deve conter apenas números. São, ao menos, seis dígitos. Note que não pode ser a numeração do CPF, nem ter repetições. Também não é permitido usar a data de nascimento. Logo depois, basta clicar em Continuar, voltar até o app e iniciar a entrada mais uma vez.

Problemas com o Caixa Tem

Nas últimas semanas, alguns usuários usaram as suas redes sociais para criticar o funcionamento do app do Caixa Tem. Há relatos de lentidão no sistema e até mesmo de formação de filas virtuais que podem demorar longos minutos de espera.

Em alguns casos, os problemas acontecem por causa da alta demanda de usuários acessando o sistema de uma só vez. Para resolver, é preciso tentar acessar o aplicativo em horários que não sejam de pico, como o início da madrugada ou começo da manhã, por exemplo.

De toda forma, há também os casos em que os problemas no sistema são causados pelo próprio usuário. Segundo a Caixa Econômica Federal, as pessoas que abrem as suas contas em outros celulares ou que usam o mesmo celular para acessar várias contas, correm o risco de ter o sistema bloqueado.

Para que serve o app

O app oficial do Caixa Tem já está disponível para download nas principais lojas de aplicativos dos celulares com sistema Android e iOS. Ao baixar a aplicação, é importante se certificar de que se trata do programa oficial desenvolvido pela Caixa Econômica Federal.

Atualmente, o Caixa Tem atende diferentes públicos. A partir dele, é possível realizar movimentações de depósitos de projetos sociais como Auxílio Brasil, vale-gás nacional e até mesmo de alguns programas pagos por governos estaduais e municipais.

Com o Caixa Tem é possível pagar contas em forma de boletos, realizar transferências via pix e até mesmo fazer algumas compras online. Em alguns casos, também é possível gerar um código no app para sacar o dinheiro do Auxílio Brasil e do vale-gás nacional