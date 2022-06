veja os benefícios confirmados para este mês de junho

Durante o mês de junho, o Governo Federal seguirá com os pagamentos e liberações de auxílios e benefícios sociais. No decorrer da próxima semana, novos repasses estão programados para diferentes grupos sociais. Embora algumas informações ainda precisem de confirmação, já é possível saber alguns detalhes sobre as liberações de cada um. Veja abaixo:

Auxílio Brasil

O Governo Federal concluiu os pagamentos da sétima rodada do Auxílio Brasil ainda na última terça-feira (31). Já há uma data para o início da oitava. Entre os dias 17 e 30 de junho, os usuários poderão receber o montante mínimo de R$ 400. Não é necessário realizar nenhum tipo de inscrição. O Ministério da Cidadania paga o benefício automaticamente.

quem recebe: usuários que estão no Cadúnico e que tenham uma renda per capita que varia entre R$ 0 e R$ 210.

Vale-gás

Em junho, o Governo Federal retomará os pagamentos do vale-gás nacional. Como se trata de um programa de caráter bimestral, os repasses são realizados sempre a cada dois meses. A última liberação aconteceu em abril. Dessa forma, a próxima acontece em junho. O calendário das liberações é o mesmo usado no Auxílio Brasil. Também não há necessidade de realização de inscrição direta.

quem recebe: usuários que possuem renda per capita de até meio salário mínimo (R$ 606), e que tenham cadastro ativo no Cadúnico e/ou no Benefício de Prestação Continuada (BPC).

FGTS extraordinário

Chegamos na reta final dos pagamentos extraordinários do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Conforme o calendário oficial de repasses, três grupos ainda precisam receber o saldo. O primeiro deles é formado pelos usuários que nasceram em outubro. Eles podem movimentar a quantia a partir desta quarta-feira (1). Nascidos em novembro e dezembro recebem nas próximas semanas.

quem recebe: trabalhadores formais (com assinatura na carteira) que tenham saldo na conta do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Antecipação do 13º salário

Também durante o mês de junho, o Governo segue com o processo de liberação da segunda parcela da antecipação do 13º salário para os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Ainda há pagamentos previstos para os cidadãos que recebem um salário mínimo e também para quem recebe mais do que este patamar. Não é necessário realizar nenhum tipo de solicitação.

quem recebe: aposentados, pensionistas e outros beneficiários do INSS.

Tarifa Social de Energia Elétrica

Durante o mês de junho, o Governo seguirá com o sistema da Tarifa Social de Energia Elétrica. Trata-se de um desconto na conta de luz para cidadãos que estão em situação de vulnerabilidade social. O abatimento é informado na conta de energia e qualquer indivíduo pode conferir se faz parte do projeto. Estima-se que mais de 20 milhões de pessoas estejam no programa.

quem tem o desconto: cidadãos com perfil ativo e atualizado no Cadúnico, e que recebem menos de meio salário mínimo (R$ 606) de forma per capita.

Auxílios indefinidos

Alguns pontos ainda precisam ser definidos durante os próximos dias. O caso mais significativo é o do vale-gás nacional. Um projeto em tramitação na Câmara dos Deputados quer aumentar o número de beneficiários do programa dos atuais mais de 5 milhões para mais de 10 milhões de pessoas. Caso seja aprovado e sancionado, o texto já teria impacto sobre o benefício neste mês de junho.