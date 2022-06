veja quem recebe 8ª rodada do benefício amanhã

Falta menos de um dia para o retorno dos pagamentos do Auxílio Brasil do Governo Federal. Segundo as informações oficiais, nesta sexta-feira (17) será a vez dos usuários que possuem o Número de Inscrição Social (NIS) final 1. Eles poderão movimentar a quantia por meios digitais desde as primeiras horas desta manhã.

Nesta semana, o Governo Federal realizará apenas um repasse do Auxílio Brasil. De modo que a maioria dos usuários só poderá receber a quantia a partir da próxima semana. Veja abaixo o calendário completo do mês de junho.

SEXTA (17) – Usuários com o NIS final 1

SEGUNDA (20) – Usuários com o NIS final 2

TERÇA (21) – Usuários com o NIS final 3

QUARTA (22) – Usuários com o NIS final 4

QUINTA (23) – Usuários com o NIS final 5

SEXTA (24) – Usuários com o NIS final 6

SEGUNDA (27) – Usuários com o NIS final 7

TERÇA (28) – Usuários com o NIS final 8

QUARTA (29) – Usuários com o NIS final 9

QUINTA (30) – Usuários com o NIS final 0

Note que os pagamentos do Auxílio Brasil seguem obedecendo a regra básica de acontecerem sempre nos 10 últimos dias úteis de cada mês. Trata-se, portanto, de uma norma que era utilizada no antigo Bolsa Família e que segue sendo usada nos repasses do programa atual. Neste sentido, nada mudou e não há previsão de novas alterações.

Nesta sexta-feira (17), os usuários com NIS final 1 poderão movimentar a quantia através do app do Caixa Tem. Pelo dispositivo, é possível pagar contas através de boletos, realizar transferências por pix e até mesmo algumas compras pelo sistema de cartão de débito. Há ainda a possibilidade de realização de saques do benefício.

Quem tem o cartão do antigo do Bolsa Família, pode usar o dispositivo para movimentar o saldo do Auxílio Brasil sem maiores problemas. O Governo Federal explica que o antigo utensílio não tem prazo de validade, ou seja, ele segue funcionando normalmente. Quem não tem nenhum cartão poderá movimentar o dinheiro do benefício através dos meios digitais.

Atualização do app

O Ministério da Cidadania ainda não divulgou os detalhes de junho dos repasses do Auxílio Brasil. Nesse sentido, a pasta não anunciou qual é o número de usuários que poderão receber o benefício social, e nem o valor médio de pagamentos.

De toda forma, já é possível adiantar que nenhum usuário que faz parte do programa social poderá receber menos do que os R$ 400 previstos em lei. Dessa forma, mesmo que o valor médio varie, o patamar mínimo não será alterado.

Os dados mais recentes do Auxílio Brasil divulgados pelo Ministério da Cidadania apontam que mais de 18 milhões de cidadãos estavam dentro da folha de pagamentos do benefício no último mês de maio, quando o último repasse foi realizado.

Além do Auxílio Brasil

É importante lembrar que o Governo Federal não pagará apenas o Auxílio Brasil neste mês de junho. O Ministério da Cidadania também se prepara para depositar os valores de mais uma rodada do vale-gás nacional a partir desta sexta (17).

O calendário de repasses é basicamente o mesmo. De modo que os cidadãos que possuem o Número de Inscrição Social (NIS) final 1 receberão o benefício já nesta semana. Em junho, o Governo paga um patamar de R$ 53 por família.

Para receber o vale-gás nacional é necessário ter uma renda per capita de até meio salário mínimo. Além disso, também é preciso ter uma conta ativa e atualizada no sistema do Cadúnico, ou ao menos ser usuário do Benefício de Prestação Continuada (BPC) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).