veja quem recebe novo repasse extraordinário nesta semana

Nesta quarta-feira (15) a Caixa Econômica Federal realiza mais uma liberação de saldo extraordinário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Segundo as informações oficiais, pouco mais de 3 milhões de pessoas estão aptas ao novo recebimento. Tratam-se dos cidadãos que nasceram no mês de dezembro.

Quando o Governo concluir os pagamentos para este grupo de trabalhadores, ele terá concluído oficialmente todos os repasses extraordinários do FGTS. Quem nasceu entre os meses de janeiro e novembro já recebeu os seus saldos em datas anteriores. Ao todo, estima-se que mais de 42 milhões de brasileiros estejam aptos ao recebimento.

Independente da data de aniversário e do dia do recebimento, a regra é a mesma para todos os usuários. Segundo o Governo Federal, cada cidadão pode movimentar o dinheiro do benefício até o próximo dia 15 de dezembro. Logo depois desta data, a Caixa Econômica Federal retomará o saldo das contas que não registraram movimentações nos últimos meses.

Para este repasse extraordinário, a liberação é de até R$ 1 mil, de modo que todos os trabalhadores podem receber o saldo através do Caixa Tem. Pelo aplicativo, é possível pagar contas, realizar transferências e até mesmo compras através do sistema de cartão de débito. As regras valem para todos os mais de 42 milhões de trabalhadores.

Nas últimas semanas, alguns beneficiários relataram problemas no Caixa Tem durante as tentativas de uso do aplicativo para consultas dos dados do FGTS. Há relatos de erros no sistema e até mesmo de formação de filas virtuais para atendimentos. Uma dica para tentar resolver o problema é abrir o app em momentos de menor apelo, como a madrugada, por exemplo.

Preciso solicitar o FGTS?

Segundo informações da Caixa Econômica Federal, a maioria dos trabalhadores não precisa se inscrever para receber o dinheiro do retroativo do Auxílio Emergencial. Dessa forma, boa parte dos indivíduos recebe a quantia automaticamente.

De qualquer modo, existem situações específicas em que o cidadão não recebe o dinheiro de forma automática. Para estes casos, é preciso realizar a solicitação no próprio app ou site oficial do benefício. Não é necessário sair de casa para fazer o pedido.

Antes ou depois da data da sua liberação, o cidadão pode verificar como está a sua situação para saber se precisa ou não solicitar o dinheiro. Caso a data de pagamento já tenha passado, ele ainda poderá receber o saldo em uma dia definido pela Caixa.

Quem pode receber?

O FGTS emergencial é pago apenas para trabalhadores formais ou que, ao menos, tenham trabalhado formalmente nos últimos anos. Durante o período de trabalho, o empregador precisa depositar mensalmente um valor no Fundo de Garantia deste empregado.

O dinheiro pode ser movimentado em determinadas situações definidas pelo Governo. Em alguns casos, por exemplo, o saldo pode ser usado logo depois de uma demissão ou até mesmo quando o cidadão é atingido por algum desastre natural.

Desta vez, a liberação extraordinária de até R$ 1 mil tem como objetivo fazer com que as pessoas gastem a quantia e ajudem a movimentar a economia do país. Além desta retirada, existem outras situações em que a movimentação é permitida.