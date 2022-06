Vestibular 2022/2: FEI encerra período de inscrição para ingresso via Enem

O Centro Universitário FEI encerra neste domingo, dia 26 de junho, o período de inscrição para a modalidade de ingresso via notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) do Vestibular 2022/2.

Os candidatos que optarem por essa modalidade de ingresso não farão provas, pois será usado apenas o desempenho dos candidatos no exame. De acordo com o edital, são aceitas as notas das edições do Enem de 2017 a 2021. No momento da inscrição, o candidato deve indicar a edição que usará para fins de classificação.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente no site da instituição. Ainda de acordo com o edital, para efetivar o cadastro no Vestibular 2022/2, os candidatos devem pagar uma taxa no valor de R$ 90.

A divulgação do resultado final da seleção via notas do Enem está prevista para o dia 30 de junho.

Modalidade tradicional

Além da seleção via Enem, o Vestibular 2022/2 contou também com a modalidade tradicional, com a aplicação de provas presenciais e on-line. O Centro Universitário FEI aplicou as provas no dia 12 de junho.

Conforme estabelecido no edital, os candidatos responderam uma prova composta por uma redação e por 60 questões objetivas de disciplinas ministradas no ensino médio. O resultado dessa modalidade já está disponível.

Vagas

Ainda segundo o edital, a oferta de vagas do Centro Universitário FEI é para os cursos de Administração, de Ciência da Computação e para cursos da área de Engenharia, como Engenharia Mecânica e Engenharia Civil, por exemplo. As vagas são para os campi de São Paulo e São Bernardo do Campo.

Veja mais informações no site do FEI.

