Vestibular 2022/2: IFS divulga resultado dos pedidos de isenção da taxa

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe (IFS) liberou nesta quinta-feira, dia 2 de junho, o resultado dos pedidos de isenção da taxa de inscrição do Vestibular 2022/2. Os candidatos já podem consultar o status de suas solicitações no site do Instituto.

Conforme o edital de isenção, não haverá recurso contra o indeferimento da solicitação de isenção da taxa de inscrição. Os pedidos foram recebidos entre 17 e 30 de maio.

Puderam solicitar o benefício os alunos da rede pública de ensino, estudantes com renda familiar per capita igual ou inferior a um salário-mínimo e meio, e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Inscrições abertas

As inscrições do Vestibular 2022/2 estão abertas e serão recebidas até o dia 9 de junho, por meio do site do IFS. Conforme o edital, para efetivar a inscrição, os candidatos devem efetuar o pagamento de uma taxa no valor de R$ 5,00.

A classificação dos inscritos no Vestibular 2022/2 do IFS será feita por meio da aplicação de provas no dia 19 de junho. O edital estabelece ainda que o exame será composto por uma redação e por questões objetivas de conhecimentos gerais.

Ainda de acordo com o edital, a divulgação do resultado final, com a lista de aprovados em 1ª chamada, está prevista para o dia 22 de julho.

Vagas

A oferta total do IFS para essa edição do processo seletivo é de 295 vagas em diversos cursos de graduação. Ainda conforme o edital, as vagas são para cursos dos campi de Aracaju, Lagarto, São Cristóvão e Glória.

Do total das vagas, 25% estão reservadas para estudantes Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) de escola pública. Dentre as vagas reservadas, há percentual para estudantes com renda menor que 1,5 salário mínimo e para pessoa com deficiência (PcD).

