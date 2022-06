Vestibular 2022/2: Unemat divulga gabarito preliminar e caderno de prova

A Universidade Estadual de Mato Grosso (Unemat) publicou nesta segunda-feira, dia 13 de junho, o gabarito preliminar e o caderno de prova do Vestibular 2022/2. Portanto, os candidatos já podem consultar as respostas oficiais por meio do Portal do Candidato.

Os interessados em contestar o gabarito preliminar poderão entrar com recurso nos dias 14 e 15 de junho, próximas terça e quarta-feiras. De acordo com o edital, a interposição de recurso deve ser feita virtualmente, por meio do site do Vestibular. O resultado dos recursos está previsto para 24 de junho.

As provas do Vestibular 2022/2 foram aplicadas neste domingo, entre 8h e 13h, para 7.252 candidatos. A prova foi composta por questões objetivas de Ciências da Natureza, Matemática, Ciências Humanas, e Linguagens, Códigos e suas tecnologias. Além disso, a Unemat aplicou uma prova de redação.

De acordo com a Unemat, as provas transcorreram de forma tranquila nas 15 cidades mato-grossenses que sediaram o exame (Cuiabá, Alta Floresta, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Cáceres, Colíder, Diamantino, Juara, Nova Canaã do Norte, Nova Mutum, Nova Xavantina, Pontes e Lacerda, Rondonópolis, Sinop e Tangará da Serra). Ao todo foram 32 locais de provas.

Vagas e resultado

A oferta total da Unemat é de 2.430 vagas para o Vestibular 2022/2. De acordo com o edital, as oportunidades são para 60 cursos de graduação em unidades de 12 municípios.

Segundo o edital, parte das vagas ofertadas no Vestibular 2022/2 estão reservadas de acordo com a Lei de Cotas. Portanto, há vagas exclusivas para candidatos que cursaram todos os anos do ensino médio em escolas públicas, com percentual para pretos, pardos, indígenas e para pessoas com deficiência (PcD).

O resultado final, com a lista da 1ª chamada, será publicado no dia 22 de julho. A Unemat deve liberar as orientações sobre as matrículas na mesma data.

Veja mais informações no edital do Vestibular 2022/2.

