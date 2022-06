Vestibular 2023: UEL abre período para pedidos de isenção da taxa

A Universidade Estadual de Londrina (UEL) iniciou nesta segunda, dia 6 de junho, o prazo para pedidos de isenção da taxa de inscrição do Vestibular 2023. Desse modo, os candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) já podem enviar as solicitações.

O prazo para inscritos no CadÚnico segue aberto até as 17h do dia 30 de junho. A divulgação do resultado está prevista para o dia 4 de julho.

Já as solicitações via Análise Socioeconômica pelo Serviço de Bem Estar à Comunidade (SEBEC) deverão ser feitas no período de 11 a 15 de julho. De acordo com o edital, nesta modalidade, os descontos no valor da taxa serão concedidos com base na renda per capta da família:

Isenção total – renda de até R$ 1.212,00

Desconto de 50% – renda de até R$ 1.818,00

Desconto de 30% – renda de até R$ 2.424,00

Os estudantes que solicitarem o benefício devem enviar todos os documentos solicitados para a avaliação do perfil socioeconômico. O resultado será divulgado no dia 12 de agosto.

Conforme orientações da UEL, os pedidos de isenção devem ser feitos por meio do site da COPS (Coordenadoria de Processos Seletivos).

Inscrições

De acordo com o cronograma, o período de inscrição do Vestibular 2023 será de 25 de agosto a 10 de outubro. Os interessados deverão se inscrever por meio do site da universidade. Conforme divulgado pela UEL, o valor da taxa será R$167,00.

A aplicação das provas da 1ª fase está prevista para o dia 5 de março de 2023, enquanto a 2ª fase está marcada para os dias 2, 3 e 4 de abril.

As obras literárias de leitura obrigatória são as seguintes: “Contos novos”, de Mário de Andrade; “Quarto de despejo”, de Carolina Maria de Jesus; “Histórias que os jornais não contam”, de Moacyr Scliar; “O rei da vela”, de Oswald de Andrade; “O seminarista”, de Bemardo Guimarães; “Niketche”, de Paulina Chiziane; “Torto Arado”, de ltamar Vieira Junior; “Melhores poemas”, de Fernando Pessoa; “Chove sobre minha infância”, de Miguel Sanches Neto; e “Cartas chilenas”, de Tomás Antônio Gonzaga.

Acesse o site da UEL para mais detalhes.

