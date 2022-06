Vestibular 2023: UFT publica edital de isenção de taxa de inscrição

A Universidade Federal do Tocantins (UFT) publicou o edital com as regras e procedimentos para a concessão da isenção da taxa de inscrição do Vestibular 2023 do primeiro semestre. Desse modo, os interessados já podem conferir todas as informações do processo de concessão de isenção.

De acordo com o edital, o período para envio dos pedidos de isenção será do dia 5 ao 14 de julho deste ano. As solicitações devem ser feitas exclusivamente on-line, por meio do site da Copese.

O edital estabelece ainda que podem solicitar o benefício os estudantes que se encaixem em um dos critérios estabelecidos no edital:

inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico);

candidatos que possam comprovar (cumulativamente) ter renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio e ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou como bolsista integral em escola da rede privada.

Os inscritos no CadÚnico devem informar o número do NIS, enquanto o segundo critério exige o envio de todos os documentos listados no edital para comprovação de renda, segundo estabelecido pela UFT.

A divulgação do resultado provisório está prevista para o dia 1º de agosto. O resultado definitivo será liberado no dia 12 de agosto.

Inscrições e provas

De acordo com a UFT, o período de inscrição para o Vestibular 2023 será de 16 de agosto de 5 de setembro deste ano, por meio do site da universidade. Já a aplicação das provas está marcada para o dia 22 de outubro de 2022.

Veja mais informações no edital de isenção.

