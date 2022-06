Vestibular de Inverno de Medicina 2022: Unitau realiza 1ª fase neste domingo (12)

A Universidade de Taubaté (Unitau) realiza a aplicação das provas da 1ª fase do Vestibular de Inverno de Medicina 2022 neste domingo (12). De acordo com o edital, a aplicação será das 9h às 13h, exclusivamente em Taubaté.

Ainda segundo o edital, a prova da 1ª etapa será composta por 80 questões objetivas de múltipla escolha sobre as disciplinas do ensino médio: Língua Portuguesa, História, Geografia, Língua Estrangeira (Inglês), Biologia, Matemática, Física e Química.

Os candidatos devem chegar os locais de prova com antecedência e devem levar o comprovante de pagamento de inscrição, documento oficial de identificação com foto, e caneta esferográfica azul ou preta fabricada em material transparente.

Em decorrência da pandemia da Covid-19, o uso de máscara será obrigatório. Além disso, a instituição recomenda que os candidatos respeitem o distanciamento mínimo.

2ª fase

Os candidatos aprovados na primeira etapa farão as provas da 2ª fase no dia 3 de julho, das 9h às 13h. Conforme o edital, a avaliação da 2ª fase será composta por uma prova com cinco questões discursivas de Química e cinco de Biologia e por uma prova de redação.

Vagas e resultados

Segundo o edital, a oferta total da Unitau para o Vestibular de Inverno de Medicina 2022 é de 120 vagas, sendo 60 vagas para Taubaté e outras 60 para o campus de Caraguatatuba.

De acordo com o cronograma, o resultado da primeira fase será publicado no dia 21 de junho. Já a divulgação do resultado final, com a lista de aprovados em 1ª chamada, está prevista para o dia 12 de julho.

Acesse o site da universidade para mais informações.

