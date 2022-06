Vestibular ITA: tópicos mais cobrados

Vestibular ITA: descubra quais são os assuntos cobrados com mais frequência

O Instituto Tecnológico de Aeronáutica, conhecido como ITA, é uma instituição de ensino superior pública renomada da Força Aérea Brasileira (FAB).

O vestibular é muito almejado por candidatos de todas as regiões do país. Dessa maneira, se você quer conseguir uma boa nota no exame, você precisa se preparar com antecedência.

Para te ajudar, o artigo de hoje separou um resumo com os tópicos mais cobrados nas provas do vestibular do ITA. Vamos conferir!

Vestibular ITA 2023: informações

As inscrições para o vestibular de 2023 estão abertas! Os candidatos podem se inscrever até o dia 15 de julho de 2022.

A primeira fase da edição 2023 do vestibular será aplicada no dia dia 16 de outubro de 2022. A prova será formada por questões de Física, Português, Inglês, Matemática e Química

Confira, a seguir, quais são os tópicos mais cobrados em cada uma dessas disciplinas.

Física:

Cinemática

Mecânica

Ondulatória

Dinâmica

Eletrostática

Análise de gráficos

Movimento circular

Velocidade e aceleração

Análise Dimensional

Grandezas escalares e vetoriais

Soma e subtração de vetores

Magnetismo

Termologia

Estática

Hidrostática

Português:

Inglês:

Interpretação de textos

Vocabulário variado

Estruturas gramaticais essenciais

Compreensão detalhada de expressões

Expressões idiomáticas

Química:

Leis dos gases

Termoquímica

Equilíbrio Químico

Estequiometria

Misturas heterogêneas

Elementos químicos

Átomos e moléculas

Lei de Avogadro

Equilíbrio Iônico

Propriedades Coligativa

Cinética

Condutividade elétrica de soluções

Tipos de soluções

Solubilidade em água de sólidos, líquidos e gases;

Equilíbrio químico

Ácidos, bases, sais e óxidos

Eletroquímica

Matemática:

Geometria Plana

Geometria Espacial

Trigonometria

Sistemas lineares

Matrizes

Problemas de contagem

Arranjos, permutações e combinações simples

Probabilidade e espaços amostrais

Coordenadas cartesianas

Equação da circunferência

Polígonos, circunferências e círculos

Congruência de figuras planas

Semelhança de triângulos

Retas, planos e suas posições relativas no espaço

Equações e Inequações

Polinômios

Números Complexos