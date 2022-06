Vestibular UFU 2022/2: inscrições abertas até o dia 30 de junho

A Universidade Federal de Uberlândia, conhecida como UFU, é uma universidade pública, sendo uma das 63 universidades federais do Brasil.

Todos aqueles que querem na UFU podem ingressar na instituição por meio do SISU ou por meio do vestibular.

Se você optou pela segunda opção e pretende participar do vestibular, é muito importante que você tenha em mente as principais datas relacionadas ao exame.

A universidade segue com inscrições abertas para a edição 2022/2 do vestibular. Dessa maneira, você ainda tem tempo para realizar a sua inscrição e participar do processo!

Inscrições no site da UFU

As inscrições para o vestibular 2022/2 da UFU ficarão abertas até o dia 30 de junho de 2022. Os candidatos interessados deverão se inscrever no portal de seleção da Universidade Federal de Uberlândia: https://www.portalselecao.ufu.br/servicos/Edital/cronograma/1231

Todos aqueles que quiserem se inscrever deverão pagar uma taxa de 117 reais. Os pedidos de isenção da taxa deveriam ter sido realizados até o dia 20 de junho de 2022.

Vestibular UFU: as provas

O vestibular da UFU será aplicado em duas fases distintas.

A primeira fase irá acontecer no dia 21 de agosto de 2022 e a segunda, por sua vez, no dia 09 de outubro do mesmo ano.

As provas do vestibular serão formadas por com questões objetivas sobre as disciplinas que fazem parte do currículo d0 Ensino Médio e uma redação do tipo dissertativo-argumentativo. A redação deverá ser realiza na segunda fase do processo seletivo.

De acordo com o edital do vestibular, a primeira chamada de aprovados será divulgada em 18 de novembro de 2022.

Vestibular UFU: livros obrigatórios

O vestibular da UFU possui uma lista de leituras obrigatórias que devem ser realizadas pelos candidatos. Os livros da lista serão abordados em questões de literatura no vestibular.

Confira quais serão os livros cobrados pela próxima edição do vestibular da Universidade Federal de Uberlândia e garanta uma preparação adequada.