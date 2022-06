Vestibular Unicentro: tópicos mais cobrados

Descubra o que pode cair na sua prova!

Vestibular Unicentro: o que é cobrado nas provas?

A Unicentro, Universidade Estadual do Centro-Oeste, é uma das universidades mais jovens do estado do Paraná, tendo sido criada no ano de 1990.

Os candidatos interessados em ingressar na instituição podem participar do processo seletivo estabelecido pelo vestibular: e se você vai prestar o vestibular da Unicentro, o artigo de hoje é para você.

Separamos um resumo com os tópicos mais cobrados em cada uma das disciplinas do vestibular. Vamos conferir!

Português:

Interpretação de texto

Variação linguística

Coerência e coesão

Semântica

Morfologia

Fonologia

Formação de palavras

Sintaxe

Classes de palavras

Uso da crase

Pontuação

Biologia:

Origem da vida

Meiose e mitose

Fotossíntese

Histologia

Embriologia

Genética

Leis de Mendel

Teorias da evolução

Botânica

Ecossistemas

Ciclos biogeoquímicos

Cadeias alimentares

Sistemas do corpo humano

Doenças infecto-contagiosas

Física:

Física moderna

Grandezas físicas

Cinemática

Movimento retilíneo uniforme

Movimento retilíneo uniformemente variado

Estática

Dinâmica

Atrito dinâmico e estático

Conceito de trabalho

Conceito de potência

Energia cinética e potencial

Energia mecânica

Impulso

Leis de Kepler

Teorema de Stevin

Teorema de Pascal

Termologia

Ondulatória

Efeito Doppler

Eletrostática

Filosofia:

Mito

Maiêutica

Ética

Filosofia Política

Formas de governo

Filosofia e Ciência

Estética

Geografia:

Formas do relevo terrestre

Mudanças climáticas globais

Geopolítica

Industrialização

Dinâmica demográfica

Regionalização do espaço

Industrialização brasileira

Coordenadas geográficas

Escala

História:

O surgimento da burguesia

Feudalismo

Expansão mercantil europeia

Renascimento

Reforma e Contrarreforma

A classe operária no Paraná

Comuna de Paris

Revolução Russa

Paz Armada

Primeira Guerra Mundial

Processo imigratório (Brasil e Paraná)

Segunda Guerra Mundial

Guerra Fria

Movimentos sociais no campo e na cidade

Relações étnico-raciais no Brasil e no Paraná

Matemática:

Álgebra

Progressões aritméticas e geométricas

Logaritmos

Análise combinatória

Binômio de Newton

Matrizes

Sistemas de equações lineares

Números complexos

Trigonometria

Geometria Analítica

Equação geral da reta

Química:

Misturas

Leis Ponderadas e Volumétricas

Modelos atômicos

Funções Inorgânicas

Ácidos, bases, sais e óxidos

Número de mols

Estequiometria

Classificação Periódica dos Elementos

Ligação iônica, covalente e metálica

Forças intermoleculares

Termoquímica

Cinética Química

Equilíbrio Químico

Radioatividade

Sociologia:

Pensamento de Comte, Durkheim, Weber, Engels e Marx

Produção Sociológica Brasileira

O processo de socialização e as instituições sociais

Indústria Cultural

Escola de Frankfurt

Cultura de massa

Desemprego, desemprego conjuntural e desemprego estrutural