Vestibulinho 2022/2: Etecs encerram inscrições nesta segunda (13)

Após prorrogação, as Escolas de Tecnologia do Estado de São Paulo (Etecs) encerram nesta segunda-feira, dia 13 de junho, as inscrições do Vestibulinho 2022/2. Desse modo, os interessados podem se inscrever até as 15h de hoje.

As inscrições devem ser feitas virtualmente, por meio do site do Vestibulinho. Para efetivar o cadastro, os candidatos devem efetuar o pagamento da taxa de inscrição, cujo valor é R$ 39.

Os estudantes que estão matriculados no Ensino Fundamental, Ensino Médio, curso pré-vestibular ou curso superior, em nível de graduação ou pós-graduação, e que, cumulativamente, têm uma remuneração mensal bruta abaixo de dois salários-mínimos (R$ 2.424) ou que estão desempregados puderam solicitar a redução de 50% sobre o valor da taxa de inscrição.

O resultado dos pedidos já está disponível. Os candidatos beneficiados com a redução da taxa terão que pagar R$ 19,50.

Provas

As provas do Vestibulinho 2022/2 serão aplicadas no dia 3 de julho, das 13h30 às 17h30. Os inscritos poderão consultar as informações sobre os locais de prova a partir do dia 30 de junho.

O processo seletivo conta com dois módulos. O 1º módulo visa ingresso nos cursos técnicos por meio da aplicação de provas, enquanto o 2º módulo visa o cadastro para as vagas remanescentes, com avaliação de certificação de competências.

Os candidatos inscritos no 1º módulo farão uma prova composta por 50 questões objetivas, enquanto as provas do 2º módulo serão compostas por 30 questões objetivas.

Vagas e resultados

De acordo com o edital, a oferta das Etecs para o Vestibulinho 2022/2 é de mais de 43 mil vagas para mais de 80 cursos. A seleção visa o ingresso de novos alunos no segundo semestre letivo deste ano.

A divulgação da classificação geral dos cursos com prova de aptidão e da convocação para a prova de aptidão – fase específica para os cursos Canto, Dança, Regência e Teatro – está prevista para o dia 11 de julho. A classificação geral dos candidatos aos demais cursos será publicada no dia 18 de julho.

