Vídeo: Populares capturam jacarés em Palmeira dos Índios

Secretário do Meio Ambiente alerta para possível cometimento de crime ambiental

Segundo informações, os flagrantes foram feitos no domingo (05), nas proximidades da praça do açude. Populares contam que há diversos animais dentro do açude do Goiti, mas não é comum que eles saiam da água.

A secretária de Meio Ambiente do município também fez vídeo para falar da situação. Anna Luísa França disse que a gestão está ciente da situação e pede para que ao se deparar com esses animais as pessoas entrem em contato com a pasta ou com o Corpo de Bombeiros.

Ela falou ainda que irá, com a ajuda da Polícia Militar, identificar e localizar as pessoas que aparecem nas imagens e apurar se houve cometimento de possível crime ambiental.