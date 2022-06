Vídeos: Ponte desaba em rodovia estadual por causa das fortes chuvas

Com as fortes chuvas que caem no Agreste alagoano, a ponte sobre o Rio Porucaba, nas imediações do povoado Baixa da Onça, desabou e assustou motoristas que circulavam na AL-485, que liga os municípios de Arapiraca e Feira Grande. Ninguém se feriu. Vídeos que circulam na internet mostram a craterta no meio da via e…

Com as fortes chuvas que caem no Agreste alagoano, a ponte sobre o Rio Porucaba, nas imediações do povoado Baixa da Onça, desabou e assustou motoristas que circulavam na AL-485, que liga os municípios de Arapiraca e Feira Grande. Ninguém se feriu.

Vídeos que circulam na internet mostram a craterta no meio da via e as pessoas atordoadas. Além do desabamento é possível ver que a correnteza do rio está muito forte. “A água levou a ponte”, diz um internauta em um dos vídeos que circulam nas redes sociais.

De acordo com o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), o responsável pela via é o Departamento de Estadas e Rodagens (DER), que já foi acionado.

O Alagoas 24horas tentou contato com o órgão, mas ainda não recebeu retorno.

A Prefeitura de Arapiraca se pronunciou, informando que a Secretaria de Infraestrutura de Arapiraca entrou em contato com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER/AL). Confira a nota na íntegra

A Secretaria de Infraestrutura de Arapiraca entrou em contato com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER/AL) e foi informada que uma equipe do órgão estadual já está a caminho do local. Apesar de ser em Arapiraca, a rodovia é estadual, então a responsabilidade é do DER, mesmo assim, nossas equipes seguem em alerta, com técnicos de plantão e à disposição da população.

Outras vias também estão com o tráfego comprometido na região, como a AL-115, que liga Arapiraca e Lagoa da Canoa, no Sítio Mulungu, onde o trânsito que ficou interditado por algumas horas por causa do alagamento e da correnteza da água. Por volta das 16:30, a via foi liberada e os carros estão trafegando com cuidado.

Na AL-220, na zona rural de Arapiraca, a rodovia ficou completamente alagada, dificultando o tráfego de veículos.