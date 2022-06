VLI tem vagas de emprego pelo país; veja regiões e cargos

A VLI, empresa referência no segmento de logística, tem vagas de emprego pelo país. As oportunidades abrangem várias áreas da companhia, e são exclusivamente destinadas a candidatos portadores de deficiência. Para mais informações continue acompanhando e veja todas as regiões e cargos em aberto.

VLI anuncia novas contratações para PCDs

Fundada em 2007, a empresa VLI oferece soluções de logística sustentáveis. A companhia conta com uma equipe altamente qualificada em todos os setores de atuação, atendendo as principais regiões brasileiras que produzem bens siderúrgicos, industrializados, setor do agronegócio e também dos minerais.

Em busca de novos colaboradores, a empresa reabriu seu processo seletivo com vagas exclusivas para portadores de deficiência. Para se inscrever os candidatos devem atender às exigências mínimas e também residir ou possuir disponibilidade para realizar mudança até as cidades onde a empresa está ofertando as chances de trabalho. Confira as funções disponíveis para candidatura:

Analista de Tecnologia da Informação nível Sênior – Belo Horizonte;

Secretaria Diretoria – São Paulo;

Aprendizes em Processos Administrativos – exclusivamente para Mulheres portadoras de Deficiência – Paulínia;

Aprendiz em Eletromecânica – Lavras;

Mantenedora ou Mantenedor de vias Permanentes – Miracema do Tocantins;

Eletricista – Imperatriz;

Técnica PCM – Cariacica;

Maquinista – Belo Horizonte;

Soldadora – Divinópolis;

Estagiários nível Superior – Imperatriz;

Técnicos de Atendimento – Brumado;

Advogado nível Sênior – São Paulo;

Analista Regulatório nível Sênior – Belo Horizonte.

Como se inscrever

Os interessados em participar do processo de recrutamento da empresa VLI, devem obrigatoriamente atender todos os requisitos mínimos e residir nas cidades com vagas abertas. As inscrições podem ser realizadas por meio do site de participação.

