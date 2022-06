Você conhece o auxílio PBH? Saiba suas principais funções para a população

Assim como o Governo Federal, o município de Belo Horizonte também criou estratégias para ajudar as famílias mais desfavorecidas. O Auxílio Brasil é o benefício pago à nível nacional e o Auxílio PBH é pago para algumas famílias residentes em Belo Horizonte. Na matéria dessa quinta-feira (09) do Notícias Concursos veja mais informações e as novidades acerca do pagamento.

O benefício começou a ser pago em novembro de 2021 e teve sua última parcela depositada no mês de maio. Agora em junho, mais de 300 mil famílias terão sua renda diminuída com o fim do programa. A prefeitura tem pensado em maneiras de continuar assistindo financeiramente essa população que ficará sem o Auxílio PBH.

Assim, leia: INSS: Conversão do auxílio-doença para a aposentadoria por invalidez reduz o valor do benefício?

Como funcionou o Auxílio PBH?

Visando contribuir para a qualidade de vida das pessoas, a prefeitura de Belo Horizonte lançou sua própria versão do Auxílio Brasil. O benefício não está mais recebendo inscrições, tendo se encerrado no dia 31 de março.

Os pagamentos eram realizados seguindo um cronograma disponibilizado no site da prefeitura do município. Dia 20 de maio foi paga a última parcela para os nascidos em novembro e dezembro.

O benefício foi promulgado através da lei 11.314/21 e tinha como meta ajudar financeiramente cerca de 300 mil famílias belorizontinas. Conquanto, a medida foi de caráter provisório, visando conter os danos econômicos deixados pela pandemia e o isolamento da Covid 19.

O auxílio possuía dois valores: R$ 600,00 pagos em 6 parcelas de R$ 100,00 e R$ 1.200,00 pagos em 6 parcelas de R$ 200,00. Para saber se a família era elegível, bastava cadastrar o CPF no site da prefeitura e o cidadão seria informado se era passível de receber a quantia.

Portanto, veja mais: Carteira de Trabalho Digital: Veja como alterar dados pessoais errados

Futuro do auxílio está sendo analisado

Ademais, com a reabertura do comércio e o fim de diversas medidas sanitárias, a vida da população tem voltado ao normal bem lentamente. Mas isso não significa que o pior já passou. Observam-se os impactos econômicos de forma cada vez mais intensa.

A taxa de desemprego anda alta e o preço dos insumos básicos estão cada vez mais exorbitantes. Por isso, a prefeitura vem analisando formas de continuar auxiliando sua população. Então, a câmara de vereadores da cidade destaca que está atenta às demandas dos cidadãos vulneráveis e que pensa em formas de continuar assistindo às famílias com o Auxílio PBH.

Então, veja também: Veja 5 dicas para economizar combustível na sua moto