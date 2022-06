Vunesp realiza Vestibular 2022/2 de Medicina da Humanitas na tarde deste domingo (5)

A aplicação das provas do Vestibular 2022/2 de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas de São José dos Campos (Humanitas) acontece na tarde deste domingo, dia 5 de junho. Segundo o cronograma, a aplicação será das 14h às 19h.

Conforme o edital, os locais de prova serão em São José dos Campos e São Paulo. Os candidatos podem consultar o ensalamento e os endereços por meio do cartão de confirmação, no site da Vunesp.

De acordo com o edital, o processo seletivo conta com a aplicação de três provas. A prova 1 será composta por 8 questões discursivas, sendo 4 de Química e 4 de Biologia, enquanto a prova 2 contará com 40 questões objetivas sobre as demais disciplinas do ensino médio. A prova 3 consiste na escrita de uma redação.

Conforme as orientações do edital, os candidatos devem chegar ao local de prova com antecedência e devem apresentar documento oficial de identificação com foto. Os portões de acesso serão fechados pontualmente às 14h.

Vagas e resultados

Ainda segundo o edital, a oferta da Humanitas é de 60 vagas para o curso de Medicina de período integral. As vagas visam o ingresso de novos alunos no segundo semestre deste ano. Há a previsão de preenchimento de até três dessas vagas por meio da seleção do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) 2022, que usa as notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

De acordo com o cronograma, a divulgação do resultado do Vestibular 2022/2 de Medicina da Humanitas está prevista para o dia 24 de junho, a partir das 15h.

Veja mais informações na página do processo seletivo.

