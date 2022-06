WhatsApp: 4 novas funcionalidades do aplicativo devem sair em breve

Continuamente, o WhatsApp busca promover a melhor experiência aos seus usuários. Devido a isto, muitos recursos são liberados nas versões Web, Android e iOS, a fim de facilitar a vida das pessoas.

Confira a seguir 4 novas funcionalidades liberadas no mensageiro.

Quatro novos recursos do WhatsApp

Opção de Enquetes

Recentemente foi descoberto que o mensageiro está trabalhando em um recurso para criar enquetes em grupo. A novidade deve ser liberada em uma atualização futura do aplicativo.

Dispositivo móvel adicional

Além da possibilidade de mais de um dispositivo Web (PC) conectado a uma mesma conta simultaneamente, o mensageiro está testando a capacidade de também vincular um aparelho móvel adicional.

O novo recurso foi identificado na atualização beta para Android (2.22.10.13).

Atualizações de status

Outra função que o WhatsApp planeja liberar é a de permitir que as pessoas vejam as atualizações de status diretamente na lista de bate-papo do aplicativo. Quando o usuário tiver alguma publicação ativa aparecerá envolta da sua foto de perfil um círculo, assim como no Instagram.

A funcionalidade está em fase de testes no WhatsApp Desktop beta, todavia, também deve ser liberada para a versão Android e iOS do mensageiro.

Versão beta para Desktop

Por fim, a versão Web do WhatsApp está testando um recurso que permite ao usuário reagir aos status do contato com até oitos opções de emojis.

A mesma funcionalidade deve ser cotada em breve para o Android e iOS.

WhatsApp confirma lançamento de nova função muito aguardada por usuários

Uma grande novidade deve chegar ao Brasil. O presidente-executivo da Uber, Dara Khosrowshahi, revelou que em breve será possível pedir uma viagem da Uber por meio do Whatsapp.

A confirmação do gestor aconteceu por meio da conferência Conversations em um painel com Sheryl Sandberg, diretora de operações da Meta.

Antes de mais nada, é importante destacar que pedir um Uber pelo Whatsapp já é uma função disponível no exterior. Na Índia, por exemplo, desde dezembro de 2021 já é possível entrar em contato com o chatbot da Uber pelo mensageiro e solicitar uma corrida, informando o destino.

O aplicativo então traz informações de que o motorista está a caminho, como placa e modelo do carro. Khosrowshahi revelou ainda que a parceria com o WhatsApp na Índia tem funcionado bem para atrair novos usuários ao serviço, e que planeja expandir a função para mais países, inclusive o Brasil.

“O Brasil também, é claro”, comentou.

A expansão internacional do projeto já havia sido informada pela Uber no ano de 2021, quando o recurso começou a ofertado na Índia. Todavia, é importante deixar claro que ainda não há previsão de quando os brasileiros poderão pedir Uber pelo WhatsApp.