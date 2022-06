WhatsApp: Áudios também poderão ser reproduzidos apenas uma vez

O WhatsApp vai liberar uma nova funcionalidade na plataforma de mensagens. Os usuários poderão, além de enviar fotos e vídeos de visualização única, mandar áudios para que sejam ouvidos apenas uma vez.

A novidade foi encontrada pelo site WABetaInfo, na última quarta-feira (21), na versão beta do mensageiro para Windows, que utiliza a Plataforma Universal do Windows (UWP) no Microsoft Store.

Vale salientar que o recurso ainda está sendo desenvolvido, deixando espaço para modificações antes de ser implementado. Com ele, as pessoas poderão enviar áudios e mídias que só podem ser reproduzidos uma vez.

No que se refere ao lançamento da ferramenta, ainda não há previsões, e embora tenha sido encontrado apenas no Windows, provavelmente também será disponibilizada nas versões Android e iOS do WhatsApp.

Veja como gerar um link para convite de grupos

O WhatsApp permite que seus usuários gerem links no formato de convites para participar de grupos. A ferramenta evita que o usuário perca tempo adicionando cada contato pertinente de sua lista. Lembrando que um grupo suporta, no máximo, 256 pessoas.

Veja a seguir como gerar o link de convite para grupos no Android e no iOS:

Crie um grupo e entre no perfil; Deslize a tela até encontrar a opção “Convidar via link” no Android ou “Convidar para grupo via link” no iPhone; Selecione a forma que deseja compartilhá-lo; Feito isto, vá em “Enviar via WhatsApp”. Neste momento você poderá enviar a URL para algum contato dentro do próprio aplicativo. Outra opção é “Copiar link”, para que o compartilhamento esteja habilitado para outra rede social, por exemplo;’ Na aba “Compartilhar link”, você poderá escolher entre os demais aplicativos instalados no aparelho, como Gmail, Twitter, Instagram, Facebook, Telegram etc. Além desses, também existe a opção “Código QR”, em que no lugar do link um código QR pode ser usado.

Vale ressaltar que quando o link é compartilhado qualquer pessoa pode entrar no grupo, mesmo sem autorização do administrador.

Como cancelar a entrada no grupo pelo link?

O link pode ser cancelado a qualquer momento pelo administrador do grupo, basta acessar a opção “Redefinir Link” no Android ou “Revogar link” no iPhone. A aba se encontra abaixo de “Código QR”. Ao seleciona-la um novo URL será gerado, invalidando o que já está sendo compartilhado.