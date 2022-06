WhatsApp Premium vai cobrar para enviar mensagens?

A Meta, empresa responsável pelos famosos Facebook, Instagram e WhatsApp, busca a cada dia trazer inovações aos seus usuários. O CEO da empresa, Mark Zuckerberg, está preparando uma versão premium do WhatsApp exclusiva para o mensageiro Business.

O WhatsApp Premium será como uma versão paga aos usuários do Business. A intenção é disponibilizar novas ferramentas e diferentes recursos do que os oferecidos atualmente. De todo modo, é importante ressaltar que o plano será facultativo ao usuário.

Isso significa que caberá a ele decidir se quer ou não fazer uso do WhatsApp Premium, ou seja, pagar por ele.

Novidades do WhatsApp Premium

Um dos recursos que chama atenção no novo plano do WhatsApp é a possibilidade de conectar uma mesma conta em até dez dispositivos simultaneamente.

Além desse, os usuários aderentes poderão criar de forma personalizada, o contrário da versão atual, links curtos e idênticos como atalho de contato, que podem ser colocados nas redes sociais da empresa.

Quando o WhatsApp Premium será lançado?

Embora muitos usuários já estejam ansiosos com o WhatsApp Premium, ainda não é possível ter mais detalhes sobre o plano. Desta forma, ainda não foram divulgados oficialmente a data de lançamento, possível valor e todos os recursos que serão disponibilizados.

Contudo, vale lembrar que o novo serviço só será oferecido para os usuários do WhatsApp Business, ou seja, empresas e comércios poderão aderi-lo. Diante as incertezas, basta aguardar a Meta liberar a versão premium do mensageiro.

WhatsApp vai permitir silenciar pessoas em chamada em grupo

O Whatsapp segue com o objetivo de conceder mais privacidade aos usuários. Agora, o programa revelou que vai permitir novas configurações, como, por exemplo, referente ao status “visto por último”, que indica quando você entrou pela última vez na plataforma.

A partir de agora, a função do “visto por último” poderá ser ocultado de pessoas específicas. Anteriormente, a função era permitida para todos os contatos, ou seja, não poderia excluir um contato especificamente.

Em resumo, confira as novas atualizações do Whatsapp:

Usuário poderá escolher quem pode ou não pode ver seu status online, foto de perfil e descrição do perfil, criando uma lista de exceções de contatos.

Possibilidade de dar um “mute” em uma pessoa durante uma ligação em grupo.

Especula-se também que a empresa deve liberar mais emojis para as reações à mensagem enviadas.

“Para proteger ainda mais sua privacidade online, estamos lançando novas opções para suas configurações de controle de privacidade Agora você pode selecionar quem da sua lista de contatos pode ver seu status de foto do perfil, sobre e visto pela última vez”, informou o aplicativo.

1. WhatsApp com novas opções de privacidade

Primeiramente, com a nova atualização de privacidade, as configurações para o visto por último, foto de perfil, recado e status ficarão distribuídos da seguinte maneira, conforme informou o Whatsapp:

Todos : visíveis para todos.

: visíveis para todos. Meus contatos : visíveis somente para quem está na lista de contatos.

: visíveis somente para quem está na lista de contatos. Meus contatos, exceto… : visíveis somente para quem está na lista de contatos, exceto para contatos selecionados.

: visíveis somente para quem está na lista de contatos, exceto para contatos selecionados. Ninguém: não ficarão visíveis para ninguém.

Para escolher entre as opções acima, abra o WhatsApp:

Android : toque em Mais opções > Configurações > Conta > Privacidade.

: toque em Mais opções > Configurações > Conta > Privacidade. iPhone : toque em Configurações > Conta > Privacidade.

: toque em Configurações > Conta > Privacidade. Computador: clique em Mais opções > Configurações > Privacidade.

2. Silenciar pessoas na chamada em grupo

Ademais, a plataforma também divulgou novas três atualizações relacionadas à chamadas em grupo. Nessa opção, já é permitida a participação de até 32 pessoas ao mesmo tempo.

Veja o que muda nas chamadas em grupo:

Silenciar pessoas

Enviar mensagens para usuários específicos

Visualizar um banner fora da tela quando alguém entrar

Durante a chamada em grupo, o usuário poderá, ainda, selecionar o vídeo de uma pessoa e deixá-la sem áudio, conforme informou o site WABetainfo, que costuma antecipar atualizações da plataforma.

A função não é uma novidade entre os aplicativos, uma vez que já existe em softwares de reuniões online como o Zoom e o Meeting, por exemplo.

3. Mais emojis para reagir

Por fim, de acordo com rumores, o Whatsapp vai contar com mais opções de emojis para reagir às mensagens que uma pessoa recebe. Atualmente, apenas o coração, emoji piscando, polegar para cima, mãos rezando/agradecendo e emoji chorando estão disponíveis.

Todavia, agora, conforme informou o WABetainfo, será possível escolher entre qualquer emoji da biblioteca do sistema para reagir.