WhatsApp testa cobrança para uso do aplicativo

Usuários da versão beta do WhatsApp Business já podem conferir o novo plano do mensageiro. A Meta está desenvolvendo uma versão paga do aplicativo, chamada WhatsApp Premium, destinada a empresas e estabelecimentos comerciais.

A novidade já está sendo testada pelos usuários e conta com uma série de vantagens, como vincular à conta em até 10 dispositivos e criar links comerciais personalizados. Vale ressaltar que a ferramenta é facultativa aos empresários.

Contudo, por ainda estar em fase de desenvolvimento, ainda não há uma previsão para o lançamento oficial do recurso. Além disso, até o momento, o WhatsApp não divulgou mais detalhes.

Novidades no WhatsApp

Veja a seguir novos lançamentos para o mensageiro:

Dispositivo móvel adicional

O mensageiro pode ganhar em breve a opção de conectar um novo celular a conta do aplicativo. Até então, é possível vincular o mensageiro em até quatro dispositivos (PC) simultaneamente.

Opção de enquetes

O WhatsApp divulgou recentemente que está trabalhando em uma ferramenta para criar enquetes em grupo.

Reações a Status na versão beta para Desktop

A versão Web do WhatsApp está testando um recurso que permite ao usuário reagir aos Status de contatos com até oito opções de emojis. As outras versões do mensageiro também serão contempladas.

Atualização do Status

A Meta quer trazer uma configuração semelhante ao Instagram para o WhatsApp. O objetivo é identificar quando o seu contato tiver uma nova publicação temporária através de círculo envolta da foto do perfil.

WhatsApp permite que você saiba com quem mais conversa no aplicativo

Milhares de pessoas trocam mensagens diariamente pelo WhatsApp. Caso você tenha curiosidade em saber com quais contatos mais conversa, existem alguns truques que podem te ajudar a descobrir.

É possível visualizar os contatos frequentes ao simular o encaminhamento de uma mensagem ou o envio de uma foto a partir da galeria do celular. Outra opção é usar uma ferramenta de análise disponibilizada pelo próprio aplicativo.

Veja a seguir como realizar os três procedimentos mencionados acima e descubra com quais contatos você mais conversa pelo mensageiro.

Simular encaminhar mensagem

Abra o WhatsApp; Clique em qualquer conversa que desejar; Selecione uma mensagem e clique na opção “encaminhar”; Será exibida uma tela com os contatos frequentes e as conversas recentes.

Simular envio de foto pela galeria do celular

Abra a galeria de fotos do seu celular; Selecione a foto que desejar; Na sequência, toque no botão de compartilhar; Indique o WhatsApp na lista de aplicativos; A lista de contatos frequentes e conversas recentes será exibida.

Ferramenta de análise de armazenamento

Abra o mensageiro; Acesse a seção “Configurações”; Toque na aba “Uso de dados e armazenamento”; Feito isto, toque em “Uso de armazenamento”; Uma lista com todos os seus contatos será exibida, indicando o espaço que cada conversa ocupa no seu smartphone.