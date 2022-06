WhatsApp vai cobrar por mensagens enviadas via plano pago? Entenda

Atualizações de status

Outra função que o WhatsApp planeja liberar é a de permitir que as pessoas vejam as atualizações de status diretamente na lista de bate-papo do aplicativo. Quando o usuário tiver alguma publicação ativa aparecerá envolta da sua foto de perfil um círculo, assim como no Instagram.

A funcionalidade está em fase de testes no WhatsApp Desktop beta, todavia, também deve ser liberada para a versão Android e iOS do mensageiro.