WhatsApp: Veja com quem você mais conversa

Milhares de pessoas trocam mensagens diariamente pelo WhatsApp. Caso você tenha curiosidade em saber com quais contatos mais conversa, existem alguns truques que podem te ajudar a descobrir.

É possível visualizar os contatos frequentes ao simular o encaminhamento de uma mensagem ou o envio de uma foto a partir da galeria do celular. Outra opção é usar uma ferramenta de análise disponibilizada pelo próprio aplicativo.

Veja a seguir como realizar os três procedimentos mencionados acima e descubra com quais contatos você mais conversa pelo mensageiro.

Simular encaminhar mensagem

Abra o WhatsApp; Clique em qualquer conversa que desejar; Selecione uma mensagem e clique na opção “encaminhar”; Será exibida uma tela com os contatos frequentes e as conversas recentes.

Simular envio de foto pela galeria do celular

Abra a galeria de fotos do seu celular; Selecione a foto que desejar; Na sequência, toque no botão de compartilhar; Indique o WhatsApp na lista de aplicativos; A lista de contatos frequentes e conversas recentes será exibida.

Ferramenta de análise de armazenamento

Abra o mensageiro; Acesse a seção “Configurações”; Toque na aba “Uso de dados e armazenamento”; Feito isto, toque em “Uso de armazenamento”; Uma lista com todos os seus contatos será exibida, indicando o espaço que cada conversa ocupa no seu smartphone.

WhatsApp testa nova ferramenta de resposta vinculada aos Status

Está em fase de teste no WhatsApp um recurso que permitirá aos usuários visualizarem quando a publicação de Status rendeu alguma conversa, parecido ao que está disponível, atualmente, no Instagram.

A funcionalidade será ainda mais útil quando o mensageiro liberar as reações rápidas do Status. Assim como ocorre em outras plataformas, será possível expressar sua reação com os emojis nas publicações temporárias.

Com o recurso em questão, será possível acompanhar a repercussão dos Status, além de visualizar o contexto da conversa antes mesmo de abrir o chat. Portanto, o novo indicador para respostas aos Status aparecerá antes da mensagem.

Contudo, por ainda estar em fase de desenvolvimento e testes, não há previsão para que a ferramenta seja lançada oficialmente. A funcionalidade deve ser liberada para todas as versões do WhatsApp, sendo para Android, iOS e Desktop.

WhatsApp libera mudança do tema do aplicativo

O WhatsApp permite que os usuários alterem o tema do aplicativo. Embora muitos imaginam que esta funcionalidade está vinculada somente ao design da interface, alterar a cor do mensageiro pode reduzir consideravelmente o consumo de bateria do celular e até mesmo prevenir doenças nos olhos.

As opções também conhecidas como “noite” e “dia” é uma espécie de controle ao fator sensibilidade dos olhos, considerando que a opção ‘’claro’’ tende a prejudicar a vista dos usuários em longo prazo. Até quem já usa óculos pode perceber algum desconforto ao utilizar o tema com mais radiação de luzes.

Veja a seguir como alterar a cor do app WhatsApp

Passo a passo no Android:

Acesse o app do WhatsApp; Na tela inicial, clique em ‘’Configurações’’; Entre as opções do menu, selecione ‘’Tema’’; Escolha entre ‘’Escuro’’, ‘’Claro’’ ou ‘’Automático’’ (muda de acordo com a configuração de tela do seu celular).

Passo a passo iOS:

No caso do iPhone, é necessário mudar a cor do aplicativo pelas configurações do próprio celular. Confira os passos abaixo:

Acesse o ícone de ‘’Ajustes’’ do sistema iOS; Selecione ‘’Tela e Brilho’’; Escolha entre ‘’Escura’’, ‘’Clara’’ e ‘’Automática’’.