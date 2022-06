WhatsApp Web: Recursos de mídias autodestrutivas e mensagens de voz são liberados

O WhatsApp investe bastante em funcionalidades para a plataforma de mensagens. Além das versões mobile (Android e iOS), o mensageiro também se esforçar para implementar os mesmos recursos na versão Web (para computadores).

Caso você ainda não saiba, já é possível enviar fotos e vídeos de visualização única pelo computador usando o WhatsApp. A opção de gravar áudios também está disponível. Vale ressaltar que os ícones de acesso são os mesmos do aplicativo

Sendo assim, o círculo incompleto com o número 1 dentro pode ser encontrado tanto no WhatsApp para celulares quanto para computadores ao lado da caixinha de mensagem de texto antes de enviar a mídia.

Com relação a gravação de áudio, também é semelhante com a do celular. O usuário pode usar o microfone acoplado ao seu notebook ou desktop para gravar as mensagens de voz, sem precisar do celular.

Mais segurança na visualização única

Embora o recurso seja muito útil para os usuários do mensageiro que querem enviar uma mídia que se autodestrói, ele não é muito seguro. Isso porque, nada impede que o contato tire print do conteúdo.

Diante disso, é possível que o WhatsApp libere um recurso que impeça ou notifique o usuário quando a captura de tela acontecer.

Aplicativo começa a liberar recurso de reagir mensagens

Os usuários do WhatsApp já conseguem reagir a mensagens no aplicativo. Antes de mais nada, é importante destacar que a novidade está disponível tanto para celulares quanto para computadores.

Além da possibilidade de se expressar frente a uma mensagem, o usuário consegue visualizar qual o emoji usado pelo seu contato. Atualmente, é possível optar entre seis figuras nas opções do aplicativo.

Seja como for, cabe salientar que o recurso está disponível para conversar em grupos ou privadas. Veja como verificar com quais emojis os seus contatos reagiram às mensagens.

O procedimento para descobrir quem usou reações no WhatsApp é muito simples. Confira:

Em primeiro lugar, abra algum chat em grupo do WhatsApp; Em uma mensagem que recebeu reações, clique na bolha que exibe os emojis utilizados para interagir; Feito isto, aparecerá o nome de todos os contatos que reagiram e o respectivo emoji utilizado na mensagem; Portanto, para finalizar, feche a janela clicando em qualquer outro lugar da tela do WhatsApp.

Todavia, é importante ressaltar que a funcionalidade de reagir a mensagens está sendo liberada de forma gradual, sendo assim, é possível que demore a chegar no seu dispositivo.