XXI Vestibular dos Povos Indígenas do Paraná 2022: aplicação de provas começa neste domingo (12)

A aplicação das provas do XXI Vestibular dos Povos Indígenas do Paraná 2022 começa neste domingo, dia 12 de junho. As universidades realizam o segundo dia de provas na segunda-feira (13). Os candidatos podem consultar o ensalamento no site da Unespar.

Neste domingo (12), a aplicação das provas será das 9h às 12h e das 13h30 às 17h. Hoje os candidatos farão a Prova Oral de Língua Portuguesa, cuja duração máxima será de 15 minutos por candidato. A prova será gravada para comprovação.

Na segunda-feira (13), das 13h30 às 18h30, serão aplicadas a prova de redação e a prova de conhecimento geral, que será composta por 40 questões objetivas sobre as seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (interpretação textual); Língua Estrangeira Moderna (Espanhol ou Inglês) ou Língua Indígena (Guarani ou Kaingang); Biologia, Física, Química, História, Geografia e Matemática.

De acordo com o edital, os locais de aplicação das provas estarão próximos às comunidades indígenas do Paraná. No entanto, os candidatos que não residem no estado farão o exame em Curitiba.

Os candidatos deverão cumprir as orientações da OMS para a prevenção da Covid-19. Portanto, será necessário o uso de máscara nos locais de prova.

Ainda de acordo com o edital, para acesso aos locais de prova, o candidato deverá apresentar documento oficial de identificação com foto. Além disso, os estudantes devem levar caneta esferográfica transparente com tinta de cor preta.

Vagas e resultado

Essa seleção é promovida pela Unespar em parceria com outras sete instituições de ensino superior do Estado do Paraná e está na sua 21ª edição. Também promovem e ofertam vagas neste processo seletivo as seguintes universidades:

UENP (Universidade Estadual do Norte no Paraná);

UEM (Universidade Estadual de Maringá);

Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná);

Unicentro (Universidade Estadual do Centro-Oeste);

UEL (Universidade Estadual de Londrina);

UEPG (Universidade Estadual de Ponta Grossa);

UFPR (Universidade Federal do Paraná).

Segundo o edital, cada universidade estadual conta com a oferta de seis vagas para ingresso em seus cursos de graduação, enquanto a UFPR está ofertando 10 vagas. Conforme o cronograma, a divulgação do resultado do processo seletivo está prevista para o dia 1º de julho.

