10 maneiras de corrigir o Facebook Marketplace não está funcionando em 2022

Você usa o Facebook? Se sim, então muito provavelmente, você pode ouvir sobre o Mercado do Facebook. Seus itens indesejados podem ser vendidos no Facebook Marketplace se você já tiver uma conta no Facebook. Compradores e vendedores devem ter uma conta no Facebook, para que você possa realizar a devida diligência sobre eles.

No entanto, em comparação com algumas das alternativas, a plataforma tem essa vantagem distinta. A listagem de seus itens não cobra nenhuma taxa. Mas, nos últimos dias, muitos usuários relataram que o O Facebook Marketplace não está funcionando em seus dispositivos. Então, estamos aqui para guiá-lo através de algumas correções para resolver o problema O Facebook Marketplace não está funcionando problema.

Se você é um comprador ou vendedor em potencial no Facebook Marketplace e descobre que esse recurso não funciona no seu dispositivo, pode confiar nas correções mencionadas abaixo para resolver esse problema. Então, vamos conferir essas correções:

Correção 1: execute novamente o aplicativo

Inicialmente, para começar com as outras correções, recomendamos que você tente reiniciar o aplicativo, pois isso dará ao seu aplicativo do Facebook um novo começo para funcionar corretamente.

Além disso, isso interromperá o estado de funcionamento do seu aplicativo do Facebook e é possível que você não precise executar outras correções porque, na maioria dos casos, uma simples reinicialização ajuda os usuários a resolver esse tipo de erro. Então, reinicie o aplicativo do Facebook e verifique se isso ajuda.

Correção 2: limpar dados de cache

Se apenas reiniciar o aplicativo não ajudar você a resolver o problema Mercado não funciona problema, você deve tentar limpar os arquivos de cache do seu aplicativo do Facebook.

Com o tempo, nosso sistema armazenou algumas cópias obsoletas (cache) das páginas que visitamos em qualquer aplicativo; para que não tenhamos que esperar muito na próxima vez que visitarmos a mesma página.

Mas, quando esses caches são danificados, vários tipos de problemas começam a ocorrer. Portanto, você deve tentar estas etapas para limpar os arquivos de cache:

Inicialmente, toque no aplicativo do Facebook e selecione Informações do aplicativo Agora, selecione o Apagar os dados opção. Em seguida, acerte o Limpar cache botão para remover os arquivos de cache.

Aí está. Agora, você deve executar novamente o aplicativo do Facebook e verificar se já consegue acessar o Marketplace ou não.

Fazer login novamente na sua conta do Facebook é outra boa opção que você pode tentar para resolver qualquer tipo de erro. Além disso, há chances de que o aplicativo do Facebook não tenha problemas, e é sua fala que está criando esse problema. Assim, você pode sair da sua conta e tentar fazer login novamente. Em seguida, verifique se o problema foi resolvido ou não.

Você verificou se seu aplicativo do Facebook está atualizado ou não? Bem, possivelmente há chances de que o aplicativo do Facebook que você está usando possa ter atualizações pendentes devido às quais você acha que o O mercado não está funcionando para voce.

Portanto, abra sua PlayStore ou App Store e verifique se o aplicativo do Facebook tem alguma nova performance ou atualizações importantes. Em caso afirmativo, instale-o no seu dispositivo e verifique se isso ajuda.

Correção 5: tente alterar a região/idioma

Há chances de você ter viajado para algum outro lugar e não ter atualizado no Marketplace, então esse tipo de erro é comum. No entanto, para corrigir isso, você só precisa seguir estas etapas e alterar a região e o idioma do seu Mercado do Facebook:

No canto superior direito do seu perfil do Facebook Clique no três linhas verticais botão .

Selecionar Configurações e privacidade e depois vá para Definições

Selecionar Idioma e região da coluna da esquerda.

Selecione o idioma de sua preferência . As configurações de sua região serão corrigidas automaticamente quando você alterar o idioma.

Então clique Salvar alterações .

É isso. Agora, inicie o aplicativo do Facebook e verifique se o problema do seu Marketplace não está funcionando ou não.

Esse tipo de erro às vezes ocorre devido a uma versão mais antiga do sistema operacional. Sim, você ouviu direito! Vários casos foram relatados em que vimos que os usuários afirmam que o Mercado não funciona ou parou de funcionar problema é resolvido automaticamente quando eles atualizam o sistema operacional. Portanto, também sugerimos que você tente atualizar o sistema operacional do seu dispositivo (se disponível) e verifique se isso ajuda.

Correção 7: verifique sua conexão com a Internet

Uma boa conexão com a internet é necessária quando se trata de usar os aplicativos de mídia social como Facebook ou Instagram. Portanto, é aconselhável verificar sua conectividade com a Internet.

No entanto, para verificar a velocidade da conexão, você pode usar o Speedtest.net site e execute um teste de velocidade. Enquanto isso, caso seu dispositivo falhe nesse teste, então meu amigo, inicialmente, você precisa resolver esse problema, o resto será resolvido automaticamente.

Correção 8: reinstale o aplicativo

Ainda assim, sem sorte? Se mesmo depois de aplicar todas as correções mencionadas anteriormente neste guia, você ainda achar que o O Facebook Marketplace não está funcionando para você, há chances de que alguns dos arquivos do seu aplicativo estejam danificados ou corrompidos e precisem ser corrigidos.

Portanto, para corrigi-los, reinstalar o aplicativo do Facebook é a última opção. Portanto, aconselhamos primeiro desinstalar o aplicativo do Facebook do seu dispositivo e reinstalá-lo usando a PlayStore ou App Store. Depois de reinstalar o aplicativo com sucesso, execute-o e verifique se o problema foi resolvido ou não.

Lamentamos se nenhum dos nossos métodos de solução de problemas mencionados funcionou para você. No entanto, você tem outra opção para resolver esse erro irritante. Você pode simplesmente entrar em contato com a equipe de suporte oficial do Facebook Marketplace e perguntar sobre esse problema. De qualquer forma, eles certamente poderão ajudá-lo a se livrar dessa situação.

Procurar algo no seu Facebook Marketplace não é grande coisa; você pode fazer isso apenas indo ao seu perfil. No entanto, você pode ver sua foto de perfil tocando nela no canto superior esquerdo do Facebook. Selecione Mercado. Você pode encontrar o Marketplace tocando em Ver mais, caso não o veja. O canto superior esquerdo da tela do Facebook mostrará um botão Search Marketplace.

O Facebook Marketplace também pode desaparecer do site ou dos aplicativos do Facebook se você viajar para um país que não o suporta. Além disso, seu acesso ao Marketplace pode ter sido revogado se você violou as Políticas Comerciais do Facebook ou os Padrões da Comunidade.

Conclusão

Quando se trata de vender localmente, o Facebook Marketplace é uma plataforma mais segura e conveniente de usar. Mas esse tipo de erro parece muito irritante, pois nenhum fornecedor ou comprador o deseja. No entanto, agora você sabe como corrigi-lo se o O mercado do Facebook não está funcionando.

Então, isso é tudo do nosso lado. Esperamos que você ache isso útil. Mas, caso você precise de mais informações sobre o Facebook Marketplace, comente abaixo e nos avise.

LEIA TAMBÉM: