100% do CDI; Veja quais contas começam a render a partir do 1º dia

No início de julho, o Nubank informou que a conta digital da instituição deverá render 100% do CDI apenas 30 dias após a entrada do dinheiro. Com a alteração, os clientes que precisarem do dinheiro investido na plataforma antes do prazo determinado não receberão nada pelos recursos que ficaram na conta.

A alteração no serviço passou a valer nesta segunda-feira (25). Pensando nisso, neste artigo buscaremos indicar algumas outras contas digitais que continuarão oferecendo o rendimento de 100% do CDI, mesmo que o valor permaneça na conta por um período inferior a 30 dias.

Entenda como o CDI afeta os rendimentos

Antes de mais nada, é preciso compreender que o Certificado de Depósito Interbancário (CDI) é uma taxa que determina o rendimento anual de inúmeros investimentos. Sendo assim, é importante entender como essa taxa funciona na hora de escolher um local para deixar o dinheiro rendendo.

O CDI é o empréstimo que as instituições bancárias fazem entre si para que o caixa diário termine positivo. Sendo assim, esses empréstimos são emitidos por um curto período de tempo e possuem taxas mais atrativas. Vale informar que cidadãos comuns não podem investir diretamente em um Certificado de Depósito Interbancário, apesar disso, as instituições utilizam a taxa para regular o rendimento de alguns investimentos.

Atualmente, diversos investimentos utilizam a taxa CDI para regular os rendimentos. No entanto, os investimentos de renda fixa podem ser divididos em duas categorias: Pré-fixado e Pós-fixado. Nesse sentido, os Pré-fixados possuem uma taxa de rendimento já estipulada na hora da aplicação. Já os Pós-fixados são definidos apenas no vencimento da aplicação.

Conheça outras contas que rendem 100% do CDI

No Iti, o banco digital gratuito do Itaú, os recursos depositados pelos usuários rendem 100% do CDI com liquidez diária, ou seja, de acordo com os dias úteis que o valor permanece na conta. Vale ressaltar que a única taxa cobrada nessa modalidade é o Imposto de Renda, já que a conta da instituição não cobra IOF.

De acordo com o Itaú, a porcentagem do Imposto de Renda que incide sobre os rendimentos é regressiva. Sendo assim, quanto mais tempo o usuário deixa o dinheiro rendendo, menor a porcentagem de IR que será cobrada sobre esse valor.

O Mercado Pago também garante um rendimento de 100% do CDI aos seus usuários e assim como o Iti Itaú, a liquidez é diária. No entanto, para isso o valor precisa ser igual ou superior a R$ 100. A empresa também não cobra IOF e a única taxa que incide sobre o rendimento é o Imposto de Renda. Vale informar que a porcentagem do IR também depende do período de tempo em que o valor permanece rendendo.

Por fim, o PicPay possui um rendimento de 102% do CDI, além de garantir liquidez diária para valores de até R$ 100 mil. Vale informar que o serviço disponibilizado pela empresa também possui a cobrança do Imposto de Renda de forma progressiva, ou seja, a porcentagem do IR depende do tempo que o valor permanece em conta.