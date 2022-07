11 maneiras de corrigir o código de erro 2123-1502 no Nintendo Switch (2022)

A Nintendo vem se estabelecendo no mercado de jogos de console há vários anos. E, a Nintendo lançou uma variedade de feras de jogos de poder no mercado de jogos nas últimas décadas.

Entre eles estava o Nintendo Switch, lançado em 2017. Porém, o aparelho é perfeito e capaz de rodar jogos sem erro. No entanto, ainda causa frustração para os proprietários de console.

Vários usuários relataram problemas ao se conectar à Nintendo eShop para baixar jogos digitais após instalar a atualização 12.0.3. Os usuários relataram um código de erro 2123-1502.

Atualmente, não há solução para este problema fornecida pela Nintendo. Muito provavelmente, no entanto, a equipe está trabalhando nisso.

Mas, como esse erro pode ser resolvido? Abaixo estão listadas algumas correções possíveis para o código de erro 2123-1502.

Como corrigir o código de erro 2123-1502 do Nintendo Switch

Isso significa que o Switch não pode manter uma conexão persistente com os servidores da Nintendo quando o código de erro 2123-1502 aparecer. Consequentemente, aplicativos e jogos não podem ser baixados ou atualizados.

O erro pode ter várias causas, incluindo problemas do lado da Nintendo e motivos do lado do cliente.

Alguns dos mais comuns são:

Modo dormir: O Nintendo Switch pode interromper sua conexão com seus servidores se dormir durante o download ou a atualização de conteúdo em andamento. Isso resultaria no erro 2123-1502.

Cache corrompido: Este código de erro também é causado por um cache corrompido no Nintendo Switch. Isso ocorre porque os pacotes de download não estão sendo armazenados em cache corretamente.

Configuração de DNS inadequada: O DNS da rede pode não conseguir traduzir os endereços da web dos servidores da Nintendo corretamente, causando o erro 2123 do Switch.

Firmware desatualizado ou corrompido: Ter um firmware desatualizado ou corrompido no Switch também pode causar o erro. E pode fazer com que o servidor e o Switch se tornem incompatíveis.

Você pode tentar essas correções.

Ativar e desativar o modo de voo

Pode ser necessário desativar e ativar o modo de voo do Nintendo Switch para corrigir uma falha temporária de comunicação durante o download.

E assim que os módulos de comunicação forem restabelecidos, o problema será resolvido. Siga esses passos:

1. Em primeiro lugar, abra o Configurações do Nintendo Switch. Em seguida, selecione o Opção de modo de voo.

2. Agora, ligue o Modo de voo no lado direito da tela. E, espere um minuto.

3. Em seguida, desligue o modo de voo. E veja se o download começou sem exibindo o erro 2123-1502.

Desative o modo de suspensão

A conexão com os servidores da Nintendo pode ser perdida quando o Nintendo Switch estiver inativo durante um download.

Então o código de erro 2123-1502 no Switch pode ser corrigido desativando seu modo de suspensão nesse caso. Siga esses passos:

1. Vá para Configurações do sistema no switch. Em seguida, navegue até o guia Modo de suspensão.

2. E selecione Auto Sleep no menu. Em seguida, escolha Nunca.

3. Agora, após fazer as alterações, salve-as. Em seguida, tente novamente o download.

Repita o download

Uma falha temporária no protocolo de handshake do servidor Switch pode ser a culpada pela falha do aplicativo ou download do jogo com o erro 2123-1502.

Portanto, é possível corrigir o problema tentando novamente o download nas Opções de download. Além disso, se não houver espaço suficiente no seu Switch, verifique se você tem o suficiente para concluir o download.

1. O primeiro passo é cancelar o download clicando Cancelar. A seguir, clique no Botão de download tentar novamente. E espere até que o download seja concluído.

2. Se o problema persistir, clique em Cancelar novamente para encerrar o download problemático. Se você vir um botão de download, clique nele para iniciar o download.

Aja rapidamente enquanto seleciona a opção de download antes que o erro apareça.

4. Em segundo plano, espere pacientemente até que o download seja concluído. E, não toque em nada durante este tempo. O canto superior esquerdo da tela exibe uma mensagem Download bem-sucedido.

5. Você também pode tentar baixar o Switch quando ele estiver encaixado para ver se isso resolve o problema.

Alterar o idioma preferido

Pode haver uma falha na interface do usuário do Switch que impede o usuário de baixar o jogo.

E, se você alterar o idioma do switch e depois reverter para o idioma preferido, o problema poderá ser resolvido.

Siga estas etapas para fazer isso:

1. Em primeiro lugar, abra o Configurações do sistema do Nintendo Switch. Em seguida, selecione a guia Sistema.

2. E clique em Linguagem. Em seguida, escolha outro idioma. Observe que manter o foco na tela é essencial; caso contrário, alterar o idioma pode não ser tão fácil.

3. Agora, reverta a configuração de idioma para seu idioma preferido assim que a interface for exibida no novo idioma. E verifique se o erro 2123-1502 foi limpo.

Remova e adicione novamente a conexão Wi-Fi

O erro 2123-1502 do Switch pode ser causado por uma falha temporária nos módulos de comunicação da Nintendo. E o problema pode ser resolvido removendo e adicionando novamente a conexão Wi-Fi do Nintendo Switch.

Aqui estão os passos a seguir:

1. Em primeiro lugar, vá para o Configurações do sistema do switch. Em seguida, clique na opção Internet.

2. E vá para Configurações da Internet. Em seguida, escolha sua rede.

3. Agora, clique no botão Excluir configurações. E, na Configuração Avançada, você pode desabilitar a segurança WPA. E exclua o arquivo relacionado.

4. Agora, confirme a exclusão das configurações. Em seguida, reconecte-se à rede Wi-Fi.

5. E verifique se o download foi concluído e o erro do Switch foi resolvido.

6. Caso isso falhe, veja se você pode concluir o download conectando o Switch a uma rede Ethernet.

Além disso, dependendo do Switch, alguns usuários podem ter que realizar o teste de conectividade do Switch antes de fazer o download.

Limpar o cache

Se o cache do seu Nintendo Switch estiver corrompido, você poderá receber esta mensagem de erro. Como resultado, há um problema com o download de pacotes de dados.

Então, limpando o cache em um Nintendo Switch corrigirá o código de erro 2123 Neste cenário. Siga esses passos:

1. Em primeiro lugar, inicie o Configurações do sistema do Nintendo Switch. Em seguida, clique na guia Sistema.

2. Agora, clique em Opções de formatação. Em seguida, clique em Limpar Cache.

3. Em seguida, escolha o usuário. E, para limpar o cache do Nintendo Switch, siga as instruções na tela.

4. Em seguida, reinicie o Switch após concluir essas etapas. E, uma vez reiniciado, verifique se o Switch está funcionando corretamente.

Reinicie o roteador e o switch

O erro pode ser causado por uma falha temporária no roteador ou switch. Isso pode impedir o download do aplicativo ou jogo. Portanto, é recomendável reiniciar o roteador e o Switch.

Siga estas etapas para fazer isso:

1. Em primeiro lugar, mantenha pressionado o botão liga / desliga no Nintendo Switch até que ele desligue.

2. E, assim que desligar o Switch, desconecte o cabo de alimentação do roteador da tomada.

3. Em seguida, aguarde cinco minutos. E, conecte novamente o cabo de alimentação do roteador e ligue-o.

4. Agora, ligue o Nintendo Switch assim que as luzes do roteador se estabilizarem. E, posteriormente, verifique se está livre do erro 2123-1502.

5. Caso contrário, abra as configurações do sistema do Nintendo Switch. Em seguida, ative o Modo Avião.

6. Agora, ligue o Nintendo Switch pressionando o botão liga / desliga. E selecione Desligar no menu Opções de energia.

7. Em seguida, retire o cartão SD do Switch. E, ligue o interruptor pressionando o botão liga / desliga.

8. Agora, após o switch ter sido ligado corretamente e a tela inicial aparecer, pressione e segure o botão liga/desliga por alguns segundos até que as opções de energia apareçam.

9. Em seguida, clique em Desligar. Você deve reinserir o cartão SD no Switch depois que ele for desligado.

10. E, ligue o interruptor. Agora, abra as Configurações do sistema assim que ele for ligado.

11. E desligue o Modo Avião. E verifique se o Nintendo Switch está funcionando corretamente.

Você pode repetir as etapas 5 a 11, se necessário. Então, veja se baixar algo do E-Shop resolve o problema.

É possível que o erro em questão seja causado pelo firmware do Nintendo Switch não estar atualizado para a versão mais recente, tornando-o incompatível com os servidores da Nintendo.

Além disso, se o problema pode ser causado por um bug no firmware do Switch, os patches ausentes seriam a causa.

Portanto, é possível que a atualização do firmware do Nintendo Switch para a versão mais recente resolva esse problema. Siga esses passos:

1. Em primeiro lugar, abra o Configurações do sistema do switch. Em seguida, selecione a guia Sistema.

2. Agora, selecione Atualização do sistema no painel direito. E, permita que a atualização seja instalada.

3. Agora, reinicie o Switch após a atualização do firmware. E, certifique-se de que está funcionando corretamente após a reinicialização.

Alterar as configurações de DNS

Além disso, esse pode ser o caso se o DNS na rede não estiver resolvendo os endereços da web do servidor Nintendo corretamente.

Portanto, o problema pode ser resolvido alterando o DNS do Nintendo switch. Veja como:

1. Abra o menu Configurações no Nintendo Switch. E, selecione o guia Internet.

2. Em seguida, clique em Configurações da Internet. E, clique na sua rede.

3. Agora, clique em Mudar configurações. E, selecione Manual.

4. Agora, insira os seguintes valores de DNS do Google.

DNS primário: 8.8.8.8

DNS secundário: 8.8.4.4

5. Em seguida, clique no Botão Salvar. E, ligue o Mude novamente.

6. Agora, após reiniciar, verifique se o erro 2123-1502 foi resolvido.

Alterar o tamanho da MTU

MTU (unidade máxima de transmissão) refere-se ao tamanho máximo de um pacote de dados ou quadro que pode ser enviado por uma rede. Este código de erro aparece se o tamanho da MTU do Nintendo Switch não for compatível com a rede.

Portanto, nesse cenário, alterar o tamanho da MTU do Nintendo Switch pode ser a solução. Siga esses passos:

1. Abra as configurações do sistema no Nintendo Switch. Em seguida, acesse a guia Internet.

2. Agora, clique Configurações da Internet. E, selecione a rede que você está usando.

3. Em seguida, clique em Alterar Definições. E, escolha MTU.

4. Agora, defina o número MTU para 1500. E salve as alterações e reinicie o Switch.

E, após reiniciar, verifique se o erro Switch 2123-1502 foi resolvido.

Redefinir o Nintendo Switch

Se nenhuma das opções acima resolver o problema, a única coisa que resta é o firmware corrompido para o Nintendo Switch. Se for esse o caso, pode ser necessário redefinir o Nintendo Switch para os padrões de fábrica.

Verifique se os serviços da Nintendo estão funcionando antes de mover um. Você pode fazer backup dos dados do Switch e realizar uma redefinição de fábrica.

Além disso, certifique-se de que o cartão SD foi removido do Switch assim que o Switch for desligado.

Siga esses passos:

1. Chaves Abertas Configurações de sistema. E selecione a guia Sistema.

2. Em seguida, clique em Opções de formatação. E digite o PIN.

3. Clique no botão Inicializar console. E, certifique-se de ler atentamente as informações sobre as coisas que serão limpas. Faça backup de seus dados essenciais também.

4. Em seguida, clique em Avançar. E escolha Restaurar configurações de fábrica.

5. Assim que o Switch for reiniciado, espere até que ele termine.

6. Assim que o Switch for reinicializado, configure-o de acordo com seus requisitos.

Isso deve limpar o erro 2123-1502.

Palavras finais

Usando os métodos mencionados acima, você pode corrigir temporariamente o erro. Mas, a partir de agora, você pode ter que esperar até que os desenvolvedores forneçam uma solução permanente. Portanto, recomendamos marcar esta página. Esta página será atualizada sempre que uma correção do desenvolvedor estiver disponível.

