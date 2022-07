Jovem penedense lançará livro sobre amores não correspondidos

Thiago Dos Santos Pereira é estudante e natural de Penedo, AL. Nas horas vagas, gosta de ver séries de romance. É apaixonado pela vida e a escrita, mesmo que recente na área, busca através dela compartilhar suas versões de amores falidos de uma forma única e sincera.

“Querido Eu – coisas que eu preciso ouvir de mim mesmo” é o seu primeiro livro publicado.

Na tentativa de expressar seus mais singelos e verdadeiros sentimentos, Thiago “Querido eu, todas as coisas que preciso ouvir de mim mesmo” compartilha através de textos curtos e longos como se sentiu após o término de seu relacionamento que causou ansiedade.

“Muitas vezes nós temos coisas presas na garganta pelas quais não sabemos como colocar pra fora e eu senti essa necessidade de salvar o mundo através da literatura e fazer com que todas as palavras que eu não consegui expressar no término, fossem expressadas através de textos, conta o autor.”

Pode ser um livro que dê gatilho para quem acabou de terminar um relacionamento? “Talvez. Tudo depende de como você lida com esse sentimento”, concluiu Thiago.

