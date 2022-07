3 estilos de decoração que estão em alta em 2022

A ideia de manter uma estética agradável e harmônica dentro da própria casa é o que faz as pessoas buscarem os estilos de decoração que mais estão em alta no ano de 2022. De modo geral, esses modelos acompanham as tendências estabelecidas por designs de interior especialistas e referências no ramo, sejam nacionais ou internacionais.

Sendo assim, os sites e revistas sempre trazem várias opções para quem quer ficar antenado com a moda. Dessa forma, deixar a residência aceitável para se conviver. Inclusive, ao contrário do que muitos pensam, não é necessário gastar fortunas para alcançar essas metas.

Confira os estilos de decoração que estão em alta

Nesse sentido, é importante se manter atualizado e escolher aquilo que mais combina com a própria personalidade. Portanto, levar em consideração os gostos pessoais e as peculiaridades que são prezadas por si. Além disso, a própria estrutura da casa pode servir como uma base, pois alguns itens podem ser mais fáceis ou difíceis de adaptar ao estilo já existente.

Com isso, é preciso se atentar a materiais de construção, cores prévias, disposição de móveis embutidos, janelas, etc. Cada um desses componentes tem potencialidade de determinar quais estilos de decoração que estão em alta serão mais adequados.

Por isso, selecionamos 3 opções perfeitas e dotadas de singularidades que vão auxiliar na melhor decisão para tornar o lar mais aconchegante. No ano de 2022, os escolhidos da moda são: o retrô, o rústico e o moderno, todos contrastando entre si. Agora, confira detalhes sobre cada estilo.

Retrô

Diferentemente do vintage, que se utiliza de peças originais e herdadas, geralmente, de parentes, o modelo retrô abrange itens que são meramente inspirados naquilo que era feito no passado. Via de regra, isso o torna mais barato de construir. Pois se pode usar, por exemplo, móveis quaisquer e customizá-los caracteristicamente.

Assim, é possível pesquisar referências das décadas anteriores aos anos 2000 e, dessa maneira, selecionar elementos que ficam harmônicos com o que está acontecendo no presente. Aliás, a título de exemplo, temos os quadros, que podem combinar com uma cama levemente mais moderna, obviamente, com seus diferenciais do retrô.

Além do mais, o ideal é se apropriar de pinturas com tons pastel, preferencialmente com cores mais claras e neutras. As luminárias, por sua vez, devem ser amareladas e com materiais mais escuros. Contando, também, com velas em candelabro, para acompanhar os detalhes desse estilo de decoração que está em alta agora em 2022.

Rústico

O perfil rústico é aquele que está mais conectado com a natureza e preza pelos componentes e cores desse local. Com predileção, por exemplo, pelas variações de verde, pelo marrom, pelos tons de palha etc. Com isso, diversos itens acabam por serem mais artesanais, ou herdados da família, mantendo uma história mais própria.

Devido a isso, o material mais utilizado para a produção da estética local é, de longe, a madeira. Pois, é quem se aproxima mais do natural, sem passar pelos processos de alterações químicas, como ocorre, por exemplo, com o ferro e o aço. Sendo assim, com esse cenário, o recinto ficará de acordo com esse estilo que está tão em alta nesse ano e irá gerar um impacto positivo no convívio do dia a dia.

Ainda, é interessante que a área externa seja coerente com esse modelo escolhido, pois o ambiente associado a árvores, arbustos e flores, cria uma melhor harmonização local. Por fim, saiba que a casa, não obrigatoriamente, tem a necessidade de se localizar num terreno mais campestre. Ou seja, é possível ter estilo mesclando com o urbano.

Moderno

Por último, considerando que estamos em um tempo que também costuma valorizar o presente, não poderia faltar o modelo moderno para compor essa lista. Esse estilo de decoração que está em alta preza pela funcionalidade. Por isso, prioriza componentes que contenham praticidade.

Sendo assim, via de regra, os móveis são acessíveis e os objetos ficam dispostos de maneira a valorizar esse mesmo caráter. Nesse caso, o teor estético pode ser mais minimalista ou contar com ambientes que tem mais espaços. Sendo assim, geram uma sensação de maior amplitude.

Além do mais, aqui, as cores podem ser mais variadas, sendo aquelas mais vivas a preferência da vez. Em relação a iluminação, o amarelo pode ser descartado e as lâmpadas de LED devem entrar em cena, exatamente por proporcionar o sentimento de vastidão do local.