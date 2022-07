Existem vários setores que oferecem segurança para investir e ganhar dinheiro. Os que apresentaremos neste artigo são específicos para atender as necessidades emergentes neste período pós pandemia. Por isso que hoje, nós vamos indicar 3 nichos seguros para empreender e lucrar.

Sabemos que o sonho de empreender está em muitas pessoas, mas é preciso mais do que sonhar: é necessário perceber qual o nicho de negócio que é rentável e seguro para investir.

Conheça 3 nichos seguros para empreender e lucrar

Apresentamos na sequência 3 nichos seguros para empreender e lucrar dentre tantas áreas existentes no mercado brasileiro.

1. Educação

Investir em educação, independente do local e da época, é algo de grande relevância para o desenvolvimento da sociedade.

Assim, um dos setores que mais sofreu deficiências durante os últimos anos é o de educação. Por isso, é necessário investir neste nicho, seja sob a forma de recuperação de estudos, oferta de aulas particulares, escolas de reforço escolar, atividades interdisciplinares, desenvolvimento das atividades da neurociência, entre outros focos de atuação.

Outro investimento para empreender que é altamente lucrativo, é na área de EAD (Educação à distância), pois as pessoas passaram a fazer cursos, graduações e pós-graduações à distância. Estudos do INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais) indicam que, atualmente no Brasil, existem mais alunos no sistema EAD do que no ensino presencial.

Mais um foco que pode ser direcionado na área da educação, é a abertura de lojas especializadas com materiais como cadernos, agendas, e todos os itens de papelaria, livros, tablets e acessórios, mesas e cadeiras para estudo.

2. Saúde Física

Nos últimos tempos, as pessoas passaram a investir mais em sua saúde física e mental. Este nicho está em pleno desenvolvimento, pois as pessoas buscam hoje aumentar a sua qualidade de vida e, assim, se manterem saudáveis.

O sofrimento dos indivíduos com comorbidades fez aflorar esse sentimento de manutenção e preservação da saúde física e mental.

O Brasil está em 4º lugar no ranking mundial de consumo de produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos.

Você pode investir em nichos específicos como:

Alimentação saudável;

Alimentação vegana e vegetariana (29% da população brasileira não come carne);

Marmitas saudáveis;

Alimentação para pessoas com restrições alimentares como a hipertensão, doença celíaca, diabetes, entre outros;

Atividades físicas para realizar em casa;

Aulas de yoga e/ou pilates;

Autocuidados com o corpo, pele, cabelos;

Automaquiagem;

Academias;

Atividades físicas ao ar livre;

Lojas de produtos naturais;

Aromaterapia;

Terapias alternativas;

Reiki;

Meditação;

Produtos cosméticos e de estética.

3. Mercado Pet

Este setor teve grande crescimento nos últimos anos, pois o isolamento social favoreceu a compra e a adoção de animais de estimação, para evitar a solidão. Com o passar do tempo, as pessoas se apegaram aos seus pets e aprenderam que são uma excelente companhia em qualquer momento.

De acordo com o IBGE, no Brasil existem aproximadamente 48 milhões de residências com cães e gatos, o que garante ser um mercado potencial para investir.

Os anos anteriores trouxeram consigo alguns aprendizados, como passar mais tempo em casa e, assim, voltar os olhares para os animais domésticos que passaram a conviver mais com as pessoas.

Assim, quem tem um animal de estimação em casa sabe como é difícil se acostumar sem eles, além de aprender que eles precisam viver com dignidade. Isso envolve maiores cuidados com os pets.

Dessa forma, você pode investir neste nicho, com ideias como:



Adestramento;

Banho, tosa e cuidados com pets;

Acessórios para pets como cama, roupas, brinquedos, coleiras, petiscos, entre outros;

Alimentação natural para pets, para cuidar ainda mais do bem-estar animal;

Hospedagem, para situações em que o tutor precisa viajar e não tem como levar o animal junto;

Creche, para que os pets não fiquem sozinhos em casa por muito tempo;

Serviços de dog walker, passeio com cachorros e gatos. Esse ramo tem crescido muito, inclusive;

Delivery de marmitas prontas com alimentação natural, perfeito para economizar seu tempo;

Serviços de pet sitter: cuidador temporário, ou babá de pet para que seu amiguinho aproveite o tempo;

Planos de saúde para pets, fundamental para dar respaldo a qualquer problema futuro.

Estes 3 nichos apresentados representam a segurança necessária para empreender e lucrar neste período em que estamos vivendo. Sendo assim, isso fez com que surgissem novas atividades e ramos lucrativos para atender a demanda.

Finalizando, nossa dica é que você aproveite as ideias aqui apresentadas e realize investimentos nestes nichos. Afinal, são negócios altamente lucrativos e prazerosos para quem se identifica com a área.

Além disso, você poderá contribuir para construir uma sociedade melhor! Aproveite as nossas sugestões e empreenda de maneira segura.