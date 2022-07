4 maneiras de conectar o Samsung Tablet ao Windows 11 PC

Você possui um tablet Samsung e deseja conectá-lo ao seu PC com Windows 11? Os tablets Samsung vêm com vários recursos, tornando-os os melhores tablets Android. Existem várias maneiras de conectar seu tablet Samsung ao seu PC com Windows 11. Você pode conectar seu tablet Samsung através do modo Dex, Smart View, aplicativo Samsung Flow e vários outros métodos. Se você deseja conectar um tablet Samsung a um PC com Windows 11, este artigo o guiará.

Conecte um tablet Samsung ao PC com Windows 11

Neste artigo, discutiremos várias maneiras de ajudá-lo a conectar um tablet Samsung a um PC com Windows 11.

Conectando o Samsung Tablet ao Windows 11 PC usando Dex (somente para S Series Tablet)

Se você tiver um tablet da série S, seu tablet terá o modo Dex. O modo Dex oferece uma experiência semelhante a um laptop em seu tablet. Você também pode usar este modo Dex para conectar seu tablet ao seu PC com Windows 11. Para isso, siga os passos abaixo-

Dirija-se ao Samsung Dex página em seu navegador. A partir daqui, baixe o aplicativo Dex e instale-o no seu PC.

Configure o aplicativo Dex em seu PC com Windows 11.

Uma vez feito, conecte seu tablet ao seu PC através do cabo USB.

No seu tablet, você receberá uma notificação dizendo Inicie o Samsung Dex. Toque em Comece agora e isso abrirá o Modo Dex no seu PC.

Se você deseja conectar seu tablet ao seu PC sem fio através do modo Dex, siga as etapas abaixo-

Abra o centro de notificações em seu tablet deslizando de cima para baixo na tela (caso esteja no modo Dex no tablet, toque no ícone Wi-fi ícone para abrir a Central de Notificações).

Agora, toque e segure o Dex ícone no centro de notificações.

aperte o janelas tecla no teclado e procure por Conectar aplicativo. Clique neste aplicativo para abri-lo. Se o aplicativo Connect não estiver disponível no seu PC com Windows 11, siga nosso guia para corrigi-lo.

Conecte seu PC e seu tablet à mesma rede Wi-Fi.

Na janela Dex do seu tablet, você verá o nome do seu PC listado. Toque nele para conectar sem fio seu tablet ao seu PC através do modo Dex.

Conectando o Samsung Tablet ao PC com Windows 11 usando o Samsung Flow

Samsung Flow é o aplicativo oficial da Samsung que permite conectar todos os seus dispositivos Samsung. Este aplicativo também está disponível para Windows, portanto, você poderá conectar seu Samsung Tablet ao PC com Windows 11 usando este aplicativo. Para conectar seu tablet Samsung ao seu PC usando o Samsung Flow, siga as etapas abaixo-

Abrir Microsoft Store no seu PC e baixe e instale o Samsung Flow.

Agora, abra o Loja de jogos em seu tablet e baixe e instale o Samsung Flow em seu tablet.

Abrir Fluxo Samsung no seu tablet, bem como no seu PC.

No aplicativo Samsung Flow em seu tablet, toque em Conecte-se ao computador. Toque em Continuar para seguir em frente.

Agora, no seu PC, clique no botão Começar botão.

No seu PC, selecione o tablet na lista.

Você terá duas opções – Wi-Fi ou LAN e Bluetooth. Selecione qualquer opção, mas certifique-se de que seu PC e tablet estejam conectados à mesma rede (no caso de Wi-Fi ou LAN) ou conectados por Bluetooth (para Bluetooth).

Agora, você verá a chave de acesso no seu PC e tablet. Confirme as correspondências de chave e clique em OK no seu PC e tablet.

Isso conectará seu PC ao tablet por meio do Samsung Flow.

Conectando o Samsung Tablet ao Windows 11 PC usando o Smart View

Usando o Smart View, você poderá transmitir seu tablet para seu PC. Para transmitir seu tablet para o seu PC, siga as etapas abaixo-

De Menu Iniciar procure o Conectar aplicativo e abra-o.

Agora, deslize de cima para baixo na tela do tablet para abrir o centro de notificações (certifique-se de que o modo Dex esteja desativado) e toque em Visualização Inteligente. Agora, toque no Tablet-> Outro Dispositivo opção.

Certifique-se de que seu PC e tablet estejam conectados à mesma rede Wi-Fi.

Você verá seu PC no tablet. Toque no nome do seu PC e clique em Comece agora para iniciar o espelhamento.

Você será solicitado a alterar a proporção e toque em Mudar para ajustar a proporção.

Conectando o Samsung Tablet ao Windows 11 PC usando a segunda tela

Para usar seu tablet como uma segunda tela para seu PC com Windows 11, siga as etapas abaixo-

Abra o Centro de Notificações em seu tablet deslizando de cima para baixo na tela e toque no ícone Segunda tela opção.

Agora, selecione o Modo de conexão continuar- Desenhando/Jogando (Resposta Mais Rápida) ou Vídeo (reprodução mais suave).

Imprensa Windows + eu combinação de teclas para abrir o Definições aplicativo em seu PC.

Aqui, vá para Bluetooth e dispositivos seção da barra lateral esquerda e, em seguida, no lado direito, clique em Adicionar Dispositivo.

A seguir, clique em Exibição ou dock sem fio.

Na lista de dispositivos, selecione seu tablet e você poderá usá-lo como uma segunda tela.

Imprensa Janelas + P combinação de teclas para ajustar as configurações de projeção.

Imprensa Windows + K para ajustar as configurações de elenco e permitir o uso de acessórios.

Palavras finais

Essas eram maneiras de conectar seu tablet Samsung ao seu PC com Windows 11. Seguindo os passos acima, você poderá conectar seu tablet ao seu PC facilmente.

