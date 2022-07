5 aplicativos Best Buy Now Pay Later na Índia (2022)

Compre agora pague depois aplicativos são tendência na Índia. Todo mundo quer participar dessa corrida para obter o produto que deseja e pagar por ele mais tarde. Mas, não é tão fácil porque para obter esse recurso, o que mais importa é sua pontuação de crédito ou pontuação CIBIL. Mas isso é um assunto diferente.

A segunda coisa mais importante para obter este serviço é escolher o melhor app comprar agora e pagar depois. Então, viemos aqui para tirar seus problemas com nossa lista completa de melhor compre agora pague depois aplicativos na Índia que você pode usar. Portanto, não vamos aumentar sua ansiedade e começar diretamente com o guia.

Os 5 principais aplicativos para comprar agora e pagar mais tarde na Índia 2022

Então, aqui estão os melhores aplicativos de compra agora e pague depois que você pode usar na Índia. Leia este guia com atenção para tirar o máximo proveito dele:

1. Carga Gratuita

O Axis Bank oferece aos usuários do Freecharge Powered by Freecharge a opção de comprar crédito de até Rs 10.000 por mês usando o Freecharge Compre agora e pague depois. Com o Freecharge ou seus comerciantes/parceiros, os usuários podem fazer compras/pagamentos com uma experiência perfeita de um clique, com a opção de pagar as dívidas em um período de até 30 dias.

Você poderá atender a todos os seus requisitos imediatamente se escolher a opção Comprar agora e pagar depois. Com um serviço de pagamento posterior, você pode comprar mercadorias ou contratar o serviço agora e pagar por ele mais tarde, se estiver sem fundos por qualquer motivo.

Pague agora com Freecharge e pague depois em estabelecimentos que aceitam Freecharge Pay Later para itens como Celular, DTH, Eletricidade, Telefone Fixo, Banda Larga, etc.

O programa Freecharge Pay Later está disponível para pessoas assalariadas que ganham mais de 10k e com pontuação CIBIL de 720 ou superior.

Benefícios do serviço Compre agora e pague depois do Freecharge:

Pague com um único toque.

O reembolso é fácil: pague uma vez por mês no dia 5. O valor gasto pode ser reembolsado em até 30 dias.

Pagamentos de contas simplificados e mais rápidos.

Descontos e promoções estão disponíveis.

Você tem um mês para pagá-los.

A plataforma suporta pagamentos com um toque protegidos por PIN ou OTP.

Os juros que você paga em sua fatura, se houver, serão reembolsados ​​em sua conta Freecharge como cashback.

Não há taxas de processamento

Com mais de 25.000 varejistas, incluindo Myntra, Swiggy e Zomato

2. ZestMoney

Há uma tendência crescente de comprar agora e pagar mais tarde na Índia. Portanto, as pessoas estão encontrando cada vez mais maneiras de fazer compras a crédito, desde aplicativos até cartões de crédito. Além disso, a Zest oferece EMIs com juros de 00/0% e a opção de efetuar pagamentos em um período de 3 a 4 meses sem custo adicional.

Com o Zest, você pode comprar em mais de dez mil lojas online e 75 mil lojas offline, incluindo Amazon e Flipkart. A empresa de fintech de empréstimos ao consumidor ZestMoney vem crescendo rapidamente na Índia desde que foi fundada em 2016. Com o ZestMoney, você pode comprar na EMI gratuitamente instantaneamente.

Não é necessário ter um cartão de crédito ou débito para usar o ZestMoney. Não há nenhum componente offline no Zest. Aplicam-se taxas de pré-fechamento zero aos empréstimos contratados via Zest. Se você estiver em uma crise de caixa ou não tiver histórico de crédito, o Zest pode ajudá-lo se você não conseguir financiamento em outro lugar.

O processo é simples. Instale o Zest App, verifique seu número de celular e envie documentos KYC para obter um limite de crédito. Com Zest, você pode pagar com qualquer método de pagamento. No entanto, os planos EMI devem ser escolhidos e a compra deve ser feita. Sua conta bancária também pode ser configurada para pagar automaticamente sua dívida.

Benefícios do serviço Compre agora e pague depois da Zestmoney:

Sem custo EMI sem cartão de crédito.

Opções flexíveis de EMI.

Sem papel.

Não cobra nenhuma taxa de juros sobre o produto que você compra na EMI.

Aprovação e desembolso instantâneos de empréstimo de $ 50.

Limites de crédito personalizados até 2 lakh.

3. MoneyTap

Compre agora Pague mais tarde é um novo recurso adicionado à popular plataforma de empréstimos da MoneyTap na quarta-feira. Os usuários poderão pagar em um horário flexível ao fazer compras em vários comerciantes on-line e off-line, incluindo 0% de EMIs.

Desenvolvimentos recentes no mercado indiano deram origem ao crédito ‘Compre agora e pague depois’. A geração do milênio está usando opções de crédito no caixa ao fazer compras caras, embora a ideia de empréstimos parcelados não seja nova, disse a MoneyTap.

Um total de 10.000 comerciantes devem oferecer 0% e EMIs de baixo custo por meio do MoneyTap, de acordo com o CEO da empresa. Além disso, a plataforma de empréstimo digital lançará um cartão EMI respaldado por ofertas especiais nos próximos seis meses.

Um período sem juros de 30 dias será oferecido com o cartão 0% EMI Pay Later. Pague cartões posteriores para permitir que os usuários paguem parcial ou integralmente após 30 dias e, em seguida, converta o restante em EMIs depois de pagar o saldo.

Benefícios do serviço Compre agora e pague depois da MoneyTap:

Sem custo EMI sem cartão de crédito.

Opções flexíveis de EMI.

Descontos e promoções estão disponíveis.

Você tem um mês para pagá-los.

A plataforma suporta pagamentos com um toque protegidos por PIN ou OTP.

4. Seque

Pague mais tarde milhares de produtos em lojas como Target, Bass Pro Shops e Lamps Plus através da Sezzle, uma empresa que oferece planos “compre agora, pague depois”. Você pode dividir sua compra em parcelas na finalização da compra, em vez de pagar tudo de uma só vez.

Não há cobrança de juros para usar o plano da Sezzle, mas algumas taxas podem ser aplicadas. Assim como a Afterpay e a Klarna, a Sezzle fornece serviços BNPL. O BNPL é uma forma de financiamento acessível se você acompanhar seus pagamentos em tempo hábil, mas ainda é uma forma de dívida, e a NerdWallet recomenda que você sempre pague em dinheiro para despesas não essenciais.

Uma característica única da Sezzle é sua certificação como Empresa B. As empresas designadas como Empresa B devem passar por avaliações rigorosas e demonstrar sustentabilidade ambiental e social.

Um número de telefone americano ou canadense e um endereço de e-mail verificado com cartão de débito ou crédito e um número de telefone americano ou canadense são necessários para se registrar no Sezzle. Seu limite inicial de gastos será determinado pelo que a Sezzle acha que você pode pagar.

A empresa toma decisões de aprovação instantaneamente. Você poderá aumentar seu limite de crédito se fizer todos os pagamentos em dia.

Benefícios do serviço Compre Agora Pague Depois da Sezzle:

Há quatro planos de pagamento.

Mais de 10.000 varejistas online conectados

Uma decisão é tomada instantaneamente em todas as aprovações

Recursos de multi-integração

Suporte robusto

Pagamentos sem juros

5. Pagamento pós-pago

Shoppers Stop, Reliance Fresh, Haldiram, Apollo Pharmacy Croma e Shoppers Stop, entre outros, aceitam Paytm Postpaid para compras, leite e outros itens essenciais para a casa.

O histórico de pagamentos com Paytm determina sua elegibilidade com o NBFC e Paytm.

Você será solicitado a fornecer ao Paytm o histórico de suas transações e o tipo de pagamento que você fez. Além disso, a pontuação CIBIL será verificada quando você solicitar um limite de crédito pelo aplicativo. Consideraremos esses fatores ao conceder limites e aprovações de crédito.

Se você deseja receber Paytm Postpaid, você deve ter pelo menos 18 anos. Geraremos faturas pós-pagas mensais no dia 1º de cada mês. A cada 7 dias do mês, que é a data de pagamento pós-pago do Paytm, você deve pagar a fatura através de UPI, Cartão de Débito ou sua conta bancária.

Se você pagar sua conta regularmente, seu limite pós-pago Paytm aumentará. Os EMIs também estão disponíveis quando você paga suas compras PAYTM POST para que você possa pagar o valor em parcelas fáceis sem ter que se preocupar com restrições orçamentárias.

Benefícios do serviço Compre agora e pague depois do PayTM Postpaid:

Check-out com um clique com processamento super-rápido

Aceitação online e na loja em mais de 5 lakh lojas

Suas parcerias incluem Domino’s, Croma, Indian Oil e muito mais

É um processo totalmente digital

EMIs ou pagamentos integrais estão disponíveis

Nenhuma taxa de ativação é necessária

Da mesa do autor

Então, é isso na nossa lista de melhores compre agora pague depois aplicativos na Índia que você pode usar em 2022. Esperamos que você ache nossa recomendação útil. Além disso, se você quiser fazer alguma pergunta sobre os aplicativos que recomendamos, comente abaixo e nos avise.

