5 apostas para vencer a Copa!

Como diz Galvão Bueno, “haja coração, torcedor brasileiro!” Está chegando a hora de sentirmos novamente a emoção de ver os melhores jogadores desfilando pelos gramados durante um mês ininterrupto. É claro que estamos falando da Copa do Mundo da Fifa, que pela primeira vez será disputada em solo árabe, mais precisamente no Catar. Pensando nisso, trazemos para você esse artigo, que falará dos 5 favoritos para vencer a Copa e apostar online hoje mesmo.

5 – Argentina

Depois de ganhar um título após 28 anos de jejum, o time comandado por Lionel Scaloni aparece como um dos 5 favoritos para vencer a Copa e apostar online para isso. Não é por menos esse favoritismo, afinal será mais uma vez (e muito possivelmente a última) que teremos a chance de ver em campo Lionel Messi.

A Argentina, que conquistou os mundiais de 1978 e 1986, desde 2006 não chegava entre as 5 seleções mais favoritas para vencer o maior torneio de futebol do planeta.

4 – Espanha

Campeã uma única vez em 2010, a Espanha vem mais forte do que nunca e recheada com uma excelente nova geração de jogadores. Após se despedir de craques como Piqué, Sergio Ramos Iniesta e David Silva na Copa de 2018, a “La Roja” treinada por Luis Enrique está praticamente renovada com jovens jogadores.

Alguns deles, inclusive, foram vice-campeões olímpicos em Tóquio 2020. Contudo, este deve ser o último torneio da Fifa com a presença de nomes importantes como Carvajal, Azpilicueta, Alba e Busquets.

3 – França

A Seleção Francesa vem defender o título em solo árabe após uma exibição acima da média em solo russo quatro anos atrás. Ainda treinada por Didier Deschamps, os Bleus possuem praticamente a mesma base de quatro anos atrás, somado a um excelente acréscimo: Karim Benzema.

Campeã do mundo em 1998 e 2018, a França contará novamente e muito com grandes jogadores como Lloris, Kanté, Coman, Griezmann e o craque Mbappé. Certamente uma das fortes candidatas ao título, ainda mais pelo acréscimo do centroavante do Real Madrid.

2 – Inglaterra

Será que desta vez o English Team vai confirmar favoritismo ou vai decepcionar? Na Copa passada, quase chegaram a grande final. Porém, foram barrados pela melhor geração croata da história na semifinal.

E por falar na competição passada, vale lembrar que o técnico Gareth Southgate declarou antes mesmo do torneio começar que a Inglaterra estava não se preparando para o Mundial do Catar. Será que ele tem razão?

1 – Brasil

Entra Copa, sai Copa, não tem jeito. A Canarinho, campeã em 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002, é sempre a favorita. A história se repete pelo menos nas últimas quatro edições da competição que por um mês para o mundo e une torcedores brasileiros numa só vontade: o hexacampeonato!

E Tite consegue chegar ainda melhor que o Mundial passado, com uma seleção que tem unanimidade em praticamente todas as posições, tirando as laterais. Tanto na defesa, com nomes como Alisson, Tiago Silva, Marquinhos e Casemiro, quanto no ataque com Neymar, Vinicius Júnior, Gabriel Jesus, Raphinha, entre outros, temos jogadores acima da média.

Bet365: um dos maiores sites do mundo para apostar na Copa!

A empresa é uma das mais importantes casas de apostas e mais bem conceituadas no mundo quando o assunto é apostar online na Copa do Mundo. Isto é, em termos de confiabilidade, a Bet365 é confiável do começo ao fim.Inclusive, chegando perto de atingir um nível de excelência no que diz respeito às necessidades de quem aposta em território brasileiro.

Contudo, vale ressaltarmos que ela é uma gigante no mundo de apostas, o que torna muito difícil a ideia de encontrar um cliente que não a conheça. A plataforma impressiona e se diferencia em vários termos como a grande diversidade de mercados em quase todos os eventos, sejam eles esportivos ou de entretenimento. Além da vasta disponibilidade de oferecer ligas menores e também de oferecer eventos amadores e semiprofissionais.

Sem contar que logo na entrada você pode duplicar o seu primeiro depósito com uma premiação especial. Este é o famoso Bônus de Boas-vindas que a casa oferta para novos jogadores. Na bet365 as vantagens são muitas, descubra mais agora!