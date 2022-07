5 dicas de gestão de estoque

Conhecer algumas dicas de gestão de estoque para sua empresa ou franquia é importante para gerenciar seu negócio de forma eficiente. Afinal, essa parte é essencial para qualquer um, sobretudo aqueles que estão ligados à comercialização de mercadorias.

Dessa forma, prestar atenção no estoque é importante para determinar os resultados de uma empresa a longo prazo. Pensando nisso, separamos algumas dicas que podem facilitar a vida de quem não entende muito sobre como cuidar do estoque de forma satisfatória.

A ideia é monitorar a entrada, a saída e garantir o controle de custos para evitar desperdícios durante o processo de gestão de estoque. Sendo assim, aplique técnicas para minimizar os gastos, como o desperdício de mercadorias ou a terrível perda de clientes por falta de produtos.

Crie um inventário

A primeira dica para fazer a gestão de estoque para sua empresa é a criação de um inventário, pois esse cuidado é essencial para a verificação das mercadorias estocadas no momento.

Então, saiba que fazer um inventário é criar uma lista de todos os itens que estão armazenados naquele momento. Isso precisa ser feito periodicamente para atualizar as informações do fluxo de entrada e saída de produtos que se comercializa.

Portanto, uma boa dica para criar um inventário e manter ele sempre atualizado com tudo que há de mais recente. Fazendo isso, você terá a total digitalização de todo o processo que é cada dia mais fundamental. Sabendo disso, é por meio das planilhas que a organização se torna ainda mais visível. Assim sendo, não dá para negar que tudo fica muito mais fácil quando se tem um computador e programas que possam lhe auxiliar nesse momento.

Estime a demanda

Ter uma noção da real demanda dos seus produtos é uma das principais dicas de gestão de estoque para sua empresa ou franquia, sendo, sem dúvida, algo essencial para o seu negócio. É assim que você vai saber toda a quantidade de itens que precisa armazenar, de forma que as necessidades dos clientes sejam sempre bem atendidas.

Portanto, além de evitar excessos de estoque, estimar a demanda também impede que falte mercadoria quando o cliente precisa comprar da sua empresa. Por exemplo, sabendo que as pessoas estão adquirindo uma série de mercadorias de fabricantes concorrentes, basta armazenar itens similares para que o cliente escolha sua empresa pela qualidade do seu serviço.

Promova liquidações

Mesmo depois de saber exatamente qual a sua demanda, é natural que o estoque fique acumulado na sua empresa durante os períodos de crise, por exemplo. Portanto, promover algumas liquidações é uma boa ideia para fazer a gestão de estoque do seu negócio.

Assim, faça promoções para conseguir vender aqueles produtos sem muita circulação. Dessa forma, você terá mais espaço para armazenar mercadorias novas.

Como exemplo, existem as promoções onde é possível levar dois produtos pelo preço de um, sendo uma maneira para intensificar as vendas e controlar o estoque. Afinal, alguns produtos são perecíveis e podem perder a validade depois de certo tempo guardados.

Encontre bons fornecedores

Outra ideia para gerir seu armazenamento, é encontrar bons fornecedores, pois, assim, você pode trabalhar com mais segurança sabendo que não haverá falta de mercadorias.

Além disso, o empresário consegue ter mais controle sobre os valores que paga pelos produtos, para calcular o preço de revenda logo em seguida.

Portanto, fique atento às empresas que produzem a matéria-prima que você precisa para gerenciar o seu estoque de forma eficiente. Ainda, ofereça mercadorias a preços acessíveis para que a revenda seja possível.

Treine os colaboradores

Por fim, mas longe de ser menos importante, o treinamento dos colaboradores é essencial para fazer a gestão de estoque para sua empresa ou franquia.

Isso porque, o know-how é fundamental para a minimização dos custos, visto que os colaboradores são os principais responsáveis pelo gerenciamento prático do negócio.

Assim, pense no treinamento dos colaboradores como um investimento e não como um gasto extra.

Para que isso ocorra, ofereça treinamentos com pessoas mais experientes do ambiente de trabalho, palestras, workshops e cursos rápidos. Pois, dessa forma, os profissionais promoverão melhorias para a gestão e isso reduz o custo com contratação de mão-de-obra!

Um bom controle de estoque é capaz de monitorar de forma eficiente e profissional tudo o que você se dispõe a comercializar para os mais diversos públicos. Por isso, não deixe de pensar realmente a respeito disso! No início pode ser mais trabalhoso ou até parecer algo que não é tão necessário para a sua empresa, mas isso não é verdade!

Para finalizar, esperamos que o post de hoje possa ser útil para que as informações aqui passadas auxiliem da melhor forma no seu negócio e que nenhum desperdício ou confusão acabem acontecendo!