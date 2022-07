5 dicas para criar um bom plano de estudos para o vestibular

O ano de prestar vestibular ou de fazer as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) requer muita dedicação do estudante para alcançar bons resultados. Além de disciplina para os estudos, é preciso estabelecer uma rotina adequada.

Uma boa rotina de estudos é fundamental para obter êxito nos vestibulares. Por isso, o estudante deve criar um cronograma que o possibilite ter constância e permita a visualização da sua progressão.

No entanto, um plano de estudos só funciona efetivamente se for bem pensado, considerando principalmente as particulares do estudante, como o seu perfil de aprendizagem, suas tarefas diárias, trabalho, rotina social, entre outros fatores. Pensando nisso, apresentamos 5 dicas para a criação de um plano de estudos sem falhas. Confira!

Ter uma agenda

Em primeiro lugar, manter uma agenda é crucial no ano do vestibular. Por meio dela, será possível visualizar as atividades semanais, anotar quais disciplinas precisa estudar no dia, definir horários e organizar o dia a dia de estudos.

Seja física ou virtual, a agenda certamente ajudará o aluno a ter consistência, visualizando uma estrutura de estudos semanal ou mensal.

Estabelecer prioridades

Em ano de vestibular, o estudante deve saber valorizar bem o seu tempo e aproveitá-lo ao máximo com as atividades mais importantes. Muitas vezes não será possível dar conta de tudo. Portanto, você deve estabelecer prioridades. No plano de estudos, priorize as matérias de maior peso na carreira que você busca, ou dê mais atenção às matérias nas quais você tem mais dificuldade.

Uma boa dica é criar diariamente uma lista do que ler ou estudar, por exemplo, em ordem de prioridade. Desse modo, você se certificará de fazer o que for mais relevante.

Valorizar as pausas

Um dos maiores erros dos estudantes em ano de vestibular é se sobrecarregar e reduzir drasticamente o tempo de descanso ou lazer. No entanto, momentos de lazer são imprescindíveis para o descanso físico e mental. Para estudar com qualidade, é preciso estar em boa forma.

Portanto, lembre de inserir pausas durante as horas de estudo e experimente o método pomodoro. Além disso, reserve um dia no fim de semana para descansar, ficar com a família ou sair com os amigos, mas sem exagero. Isso tudo deve estar previsto no seu plano de estudos.

Colocar em prática

Outro aspecto que não pode ficar de fora do plano de estudos é a prática. Muitos estudantes focam na parte teórica das disciplinas, mas é preciso colocar em prática o que estudou para ter certeza de que realmente aprendeu e de que reteve o conhecimento de forma adequada.

Por isso, o seu plano de estudos deve ter momentos específicos para treinar, para testar seus conhecimentos. Você pode fazer isso respondendo provas de anos anteriores ou mesmo respondendo a simulados.

Revisar

Um bom plano de estudo para o vestibular sempre terá um tempo reservado para a revisão, um método de estudo muito eficaz para a fixação. É preciso estabelecer ciclos de revisão para revisitar o que já foi lido e garantir, desse modo, que não haverá perdas no aprendizado.

