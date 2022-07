Para você que é empreendedor separamos 5 dicas para fidelizar clientes de forma mais fácil. Dessa forma, garantindo vendas aquecidas em qualquer período ou época do ano.

Afinal, os clientes fiéis são a solução para a defasagem nas vendas. Por isso saber de algumas medidas para garantir que quem comprar de você, sempre volte, são extremamente importantes.

Fique conosco até o final para não perder nenhuma dica e conquistar seus clientes de uma vez por todas.

Por que fidelizar clientes?

Além de garantir o maior número de vendas independentemente da época ou período, a fidelização de clientes garante uma diminuição nas taxas de inadimplência. Consequentemente, contribui expressivamente para o sucesso do empreendedor.

Ademais, os clientes que sempre compram com você podem te ajudar a diminuir exponencialmente os custos de aquisição dos produtos. Além disso, auxiliam no aumento do seu ciclo de venda.

Ademais, esse tipo de clientela costuma fechar negócio de forma espontânea. Dessa forma, diminuindo assim seus custos de marketing e propaganda, além de facilitar sua vida na hora de prospectar clientes para conseguir garantir o orçamento ao fim dos ciclos de venda.

A seguir, veremos 5 dicas muito úteis para te ajudar a fidelizar clientes de forma mais fácil, garantindo o maior número de vendas e uma facilidade em fechar seus orçamentos.

1. Crie programas de fidelidade

Oferecer benefícios para quem compra em seu negócio é uma excelente forma de induzir os consumidores a se fidelizarem a sua marca ou aos seus produtos.

Então, seja por programa de pontos, que a cada compra o cliente pode acumular uma pontuação que pode trocar por brindes, ou cupons para segunda compra, esse tipo de iniciativa costuma funcionar muito bem.

E pode ser a estratégia ideal na hora de fazer com que seus clientes voltem a comprar com você.

Além do mais, considerar a frequência com que o cliente compra na hora de oferecer maiores benefícios, pode fazer com que suas vendas aumentem bastante ao final do ciclo.

2. Ofereça um serviço de qualidade

Seja em qualquer segmento de negócio, o cliente sempre busca ser bem atendido quando compra ou utiliza determinado serviço.

Por isso, além de priorizar o bem-estar de seu cliente na hora de realizar as compras, você precisa oferecer um suporte de qualidade.

Isto é, agilidade na hora de resolver problemas e empatia para entender as necessidades dos consumidores são diferenciais que contribuem bastante para a fidelização.

Esteja sempre à disposição. Ofereça recompensas por pagamentos adiantados e sempre mostre agradecimento pela preferência.

3. Acompanhe o progresso de seus clientes

Sempre tenha expertise para se adiantar às necessidades que as pessoas terão a longo prazo. Se atente ao serviço ou produto adquirido por ele. Ademais, se adiante as necessidades que ele poderá ter, de acordo com essa aquisição.

No final, você poderá se valer de uma excelente relação ganha-ganha, onde você se beneficia com a fidelização do cliente. Como consequência, garante novas vendas. Com isso, o consumidor também se sentirá satisfeito com o suporte e com suas necessidades sendo sempre atendidas.

4. Ouça a clientela

Apesar de ser uma medida bastante simples, inúmeras empresas deixam de escutar os compradores. Isso pode afastá-los levando-os a comprar com a concorrência.

É comum os clientes se queixarem quando são mal atendidos ou quando suas necessidades deixam de ser supridas. Dessa forma, comentam com outras pessoas e diminuindo a boa reputação de sua marca. Isto é, um marketing boca a boca negativo.

Por isso, mesmo que não receba um feedback positivo, sempre busque ouvir a opinião das pessoas. Em seguida, faça mudanças positivas de acordo com as sugestões e opiniões.

5. Seja proativo para fidelizar clientes

Por último, essa mudança simples de comportamento faz com que você consiga lidar melhor com as ideias e sugestões de seus clientes. Pois, mostra a eles que você realmente se importa e busca melhor atendê-los constantemente.

Sempre esteja aberto a receber feedbacks. Com isso, busque sempre responder de maneira adequada e educada, mostrando empatia. Além disso, se antecipe a possíveis problemas e diminuindo constrangimentos.

Por exemplo, evitando que a pessoa se estresse com problemas provindos de sua logística, por exemplo com entregas e formas de pagamento.

Assim, os clientes sentirão que você oferece um suporte maior em relação à concorrência. Portanto, sempre darão preferência a comprar com você.

Agora você já sabe 5 dicas para fidelizar clientes de forma mais fácil, sempre busque se aperfeiçoar. Então, seja na qualidade do serviço ou dos produtos, ou na forma como você trata seu público, assim você poderá garantir a fidelização de maneira mais fácil.