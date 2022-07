Toda empresa quer expandir os seus negócios, não é mesmo? Assim, uma das maneiras para que isso seja possível, é se tornar franquia. Então muito bem, você transformou a sua empresa em uma franquia, mas, e agora? Como vender as unidades? O que é preciso? Para responder tudo isso, hoje vamos dar dicas para vender uma franquia e aumentar o seu negócio.

Descubra quais são as 5 dicas para vender uma franquia

Na sequência apresentamos algumas ideias para que consiga vender uma franquia que farão você ter sucesso com os seus objetivos. Acompanhe:

1ª Dica: Saiba quem serão os seus clientes

Antes de tudo, você precisa definir quem será a pessoa ideal para se tornar franqueado e, assim, direcionar os seus esforços para atingir este público. Para tal, comece a procurar e filtrar pessoas e ideias para que a franquia cresça de forma saudável.

Quando você divulga a sua marca no mercado, tem de definir quem você quer que atue como seu franqueado, além de qual a região que pretende atingir. Por isso, deixe isso claro na divulgação.

Veja, se você não tem intenção de expandir para certas regiões brasileiras, seja pelo alto custo do frete para entrega ou pela falta de mercado para o seu produto, deixe isso claro: “A franquia pretende expandir apenas para tais regiões…”.

Além disso, o franqueado precisa se identificar com o ramo de atuação, pois, em algumas situações, os franqueados acham que conseguem comercializar algo, mas o seu produto não é bem aquilo com o que ele se identifica.

2ª Dica: Tenha um gerente de expansão

Descentralize o processo de franqueamento contratando um gerente de expansão que irá fazer esses primeiros contatos. Além disso, verifique os reais interesses dos franqueados. Pois, para gerenciar uma franquia, são muitas responsabilidades e atribuições e pode ser que você não dê conta de atender como é necessário, ou faça as suas próprias orientações.

Este gerente de expansão pode identificar as oportunidades de venda do mercado, prospectar fornecedores ideais, acompanhar a negociação em todo o processo, além de, é claro, ser os seus “olhos” na nova unidade franqueada.

3ª Dica: Faça a otimização do seu storytelling

Storytelling é uma solução utilizada para criar conexões com o público-alvo e, assim, aproximar a marca dos candidatos a franqueados, apresentando os valores da empresa que potencializam as vendas.

Desta forma, você terá por perto candidatos engajados em ajudar no crescimento da sua franquia, pois eles passam a acreditar no seu negócio. É preciso investimento de tempo e dedicação para que o seu possível franqueado fique encantado com a sua marca, saiba as vantagens em investir nela e despertar os melhores sentimentos de identificação, como desejo e alegria, que resulta em maior venda nas unidades franqueadas.

Para potencializar o seu storytelling, é preciso que você conheça o comportamento do candidato para que ele consiga atingir o seu potencial máximo. Assim, você deve criar estratégias de persuasão e conexão de forma que o franqueado saiba que a marca pode mudar a sua vida.

Você pode usar os princípios do storytelling em feiras de negócios e franquias, que é um excelente local para atrair franqueados. É este público que você precisa encantar.

4ª Dica: Tenha um sistema de CRM

O CRM (Customer Relationship Management) que, em tradução livre, significa Gestão de Relacionamento com o Cliente, são as estratégias que otimizam suas relações com os franqueados, desde o início das negociações até o acompanhamento da unidade.

Assim, o CRM facilita o contato com potenciais franqueados e permite o controle das negociações no processo. Dessa forma, você não esquece do processo de onde parou e qual a sequência para continuar a negociação.

É uma boa forma de acelerar de fato a expansão e garantir que você realize mais negociações ao mesmo tempo, pois, assim, reduz as falhas durante as tratativas.

5ª Dica: Ofereça um sistema de franquias moderno e busque sempre atualizar

Mantenha o seu sistema de franquias atualizado, sempre oferecendo os melhores modelos de negócio, para melhor atender as necessidades de seus franqueados. Quanto mais modelos de negócio você oferecer, maior será o interesse do franqueado, pois vai chegar num parâmetro de que os investimentos iniciais se adequem às ofertas da franquia.

O sistema de franquias na gestão da empresa também precisa estar bem atualizado e atendendo às principais necessidades. Desta forma, é possível que você atinja uma grande parte dos franqueados.

Por fim, preste sempre bastante atenção, pois, da mesma maneira que você avalia o franqueado, ele avaliará a franqueadora. Ofereça as melhores condições para atingir os seus objetivos de expansão.