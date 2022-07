Para quem busca nichos lucrativos, as franquias de sorvete podem ser a opção ideal. Com várias marcas interessantes e estabelecidas, escolher a sua pode ser uma tarefa mais fácil.

Veja bem: uma franquia de sorvete em um país tropical é o combo perfeito para lucrar de Norte a Sul. Essa é a razão do sucesso desse modelo de negócio existente no mercado brasileiro.

5 franquias de sorvete para investir e faturar

Apresentamos na sequência as 5 melhores franquias de sorvete para você investir e faturar muito. Sabemos que existem muitas empresas no mercado, mas as escolhidas por nós são as que mais estão presentes em várias localidades. Confira a seguir e comece a planejar seus investimentos.

Chiquinho Sorvetes

Esta franquia está no mercado desde 2010 e possui mais de 600 unidades franqueadas em todo o território brasileiro. No cardápio, existem muitas delícias que podem ser consumidas com qualidade e muito sabor. Entre elas: sorvetes, açaí, milk-shakes e outros pratos especiais como tortilhas e petit-gateau.

Para investir numa unidade franqueada da Chiquinho Sorvetes, você irá desembolsar:

Primeiramente, um Investimento Inicial: entre R$ 280 mil a R$ 380 mil;

Em segundo lugar, a Previsão de Faturamento Médio Mensal: entre R$ 45 mil a R$ 64 mil;

Assim, um previsão de retorno entre 24 a 36 meses.

Oggi Sorvetes

A franquia está no mercado há mais de 10 anos e possui mais de 700 unidades franqueadas nos estados brasileiros do Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo e Paraná.

Em seu cardápio encontram-se delícias como, por exemplo, mais de 90 sabores de sorvetes, picolés, açaí e paletas mexicanas.

Para investir numa unidade franqueada da Oggi Sorvetes, você irá desembolsar:

Investimento Inicial: a partir de R$ 60 mil;

Previsão de Faturamento Médio Mensal: em torno de R$ 50 mil;

Previsão de retorno: entre 10 a 18 meses.

McDonald’s Sorvete Expresso

A franquia é administrada pela empresa Arcos Dourados e só não apresenta maior sucesso por ter um alto custo de investimento inicial. Além disso, você não consegue adquirir a franquia sozinha, pois é necessário agregar ao modelo já existente da marca e vender todos os produtos.

Assim, para investir numa unidade da McDonald’s Sorvete Expresso, você irá desembolsar:



Investimento Inicial: entre R$ 1 milhão e 600 mil a R$ 2 milhões e 500 mil;

Previsão de Faturamento Médio Mensal: entre R$ 75 mil a R$ 85 mil;

Previsão de retorno: 60 meses.

Ravi’s Sorvetes

A franquia tem como prioridade resgatar os sorvetes e açaís tradicionais do mercado, com baixo custo. Por isso, existem sorvetes com preços a partir de R$ 1,99! Assim, no cardápio você encontra sorvetes, açaí, picolé, frozen, iogurte e milk-shake com muitas variações e acompanhamentos.

Ao franqueado, os custos iniciais de investimento também são os menores do mercado, o que depende exclusivamente do modelo de franquia escolhido. Sendo assim, a franqueadora oferece 3 modelos de negócio: Express, Loja Premium e Quiosque.

Para investir numa unidade franqueada da Ravi’s Sorvetes, você irá desembolsar:

Investimento Inicial: R$ 122 mil;

Previsão de Faturamento Médio Mensal: R$ 19 mil;

Previsão de retorno: entre 18 a 24 meses.

Sorveteriana

A franquia está no mercado brasileiro desde 2017, com um diferencial bastante interessante na fabricação: o sorvete tailandês, preparado em uma chapa gelada e servido em rolinhos.

O sorvete feito dessa forma é a atração dos clientes. Assim, antes de tudo, utiliza-se leite integral colocado na chapa fria e, logo após, acrescenta-se o sabor que pode ser chocolate, geleia, frutas in natura, biscoitos, entre outros.

Feito isso, com o uso de duas espátulas, pica-se o ingrediente sobre o leite, formando um creme. Na sequência, espalha-se o creme na chapa fria, em uma camada bem fina, e se formam os rolos do sorvete. Este processo dura em torno de 2 a 3 minutos para finalizar.

Além disso, a franqueadora oferece quatro modelos de negócio: food-cart, quiosque, market e loja de shopping.

Para investir numa unidade franqueada da Sorveteriana, você irá desembolsar:

Antes de tudo, um Investimento Inicial entre R$ 30 mil a R$ 90 mil;

Previsão de Faturamento Médio Mensal: entre R$ 30 mil a R$ 70 mil;

Previsão de retorno: entre 6 a 12 meses.

Sendo assim,, dentre tantas franquias apresentadas, escolha a sua e comece a faturar ainda esse ano, pois o verão já já estará chegando e, por isso, é possível que você conquiste um grande público com pouco tempo de atuação. Afinal, quem não ama um bom sorvete em dia quente, não é mesmo?

Por isso, as franquias de sorvete se mostram, sem dúvida uma opção interessante para quem busca atuar nesse modelo de negócio e, além disso, trabalhar com algo tão saboroso e que tantas pessoas gostam e estão sempre procurando nos mercados!

Por fim, utilize as informações apresentadas no post de hoje para ter grandes chances de lucro e sucesso em seu novo negócio!