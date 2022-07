5 maneiras de trabalhar para reiniciar o Fitbit Versa 2

O Fitbit Versa 2 é um dos melhores smartwatches disponíveis no mercado. No entanto, vários usuários relataram vários problemas, como desempenho lento, não responder a pressionamentos de botão, toques, furtos, não rastreia etapas ou outros dados, não mostra notificações ou lembretes, etc.

Um dos melhores métodos para corrigir esse erro é reiniciar seu smartwatch Fitbit Versa 2. Alguns métodos podem ser usados ​​para reiniciar um smartwatch Fitbit Versa 2. Assim, aqui estamos com a lista de algumas das melhores maneiras como reiniciar o Fitbit Versa 2.

Como reiniciar o Fitbit Versa 2

Método 1: reiniciar pelas configurações

Passo 1- Inicie o ‘Definições‘ no seu Fitbit Versa 2.

Passo 2- Role para baixo e toque no ‘Sobre‘ opção.

Etapa 3- Agora, role para baixo até a parte inferior e toque no ‘desligar‘ opção.

Passo 4- Em seguida, toque em ‘Sim‘ para confirmar o desligamento.

Passo 5- Agora que o seu Fitbit Versa 2 está desligado, pressione e segure o botão à esquerda até que o logotipo do Fitbit apareça para ligá-lo. Não deve demorar mais do que alguns segundos.

Método 2: Usando o botão lateral no Fitbit Versa 2.

Pressione e segure o botão no seu Fitbit Versa 2 por 8 a 10 segundos até ver o logotipo do Fitbit na tela.

NOTA: Fitbit Versa 2 possui pequenos orifícios no dispositivo para o altímetro e microfone. Não tente reiniciar seu dispositivo inserindo itens, como clipes de papel, nesses orifícios, pois você pode danificar seu Fitbit Versa 2.

Se o problema com o seu Fitbit Versa 2 não for corrigido por uma reinicialização, tente redefini-lo.

Diferença entre reiniciar e redefinir seu Fitbit Versa 2:

Reiniciar o Fitbit Versa 2 o desliga e liga sem excluir nenhum dado ou configuração.

A redefinição do seu Fitbit Versa 2 limpa todos os dados do seu dispositivo. Esse método também é chamado de redefinição de fábrica, que é semelhante a uma redefinição de fábrica em um smartphone.

Como redefinir seu Fitbit Versa 2?

Método 1: Através de Configurações.

Passo 1- Inicie o ‘Definições‘ no seu Fitbit Versa 2.

Passo 2- Role para baixo e toque no ‘Sobre‘ opção.

Etapa 3- Agora, role para baixo até a parte inferior e toque no ‘Restauração de fábrica‘ opção.

Método 2: Use o botão lateral.

Passo 1- Pressione e segure o botão lateral até que a tela desligue com uma vibração curta.

Passo 2- Assim que sentir a vibração, solte o botão lateral e imediatamente pressione e segure-o novamente.

Etapa 3- Continue pressionando até que o logotipo Fitbit apareça e desapareça. Agora, solte novamente o botão e, em seguida, pressione e segure até sentir outra vibração.

Passo 4- Depois de sentir essa vibração, solte o botão lateral. Esta vibração indica que o seu Fitbit Versa 2 foi redefinido com sucesso.

NOTA: Se você não seguir as etapas acima mencionadas com precisão, o Fitbit Versa 2 simplesmente será reiniciado. Se sim, tente repetir os passos.

Conclusão

Reiniciando seu Fitbit Versa 2 é bastante fácil e pode corrigir facilmente alguns dos erros mais frustrantes, como desempenho lento, não responder a pressionamentos de botões, toques e furtos que não rastreiam etapas ou outros dados não mostram notificações ou lembretes, etc.

Se reiniciar não corrigir esses erros, tente redefinindo seu Fitbit Versa 2. No entanto, você deve observar que a redefinição do seu Fitbit limpará todos os seus dados. Se perdemos algum método útil sobre como reiniciar o Fitbit Versa 2, informe-nos na seção de comentários abaixo.

