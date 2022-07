5 maneiras rápidas de pesquisar o perfil do Facebook sem uma conta

O Facebook é uma das maiores redes sociais; se você usa a internet, você já deve ter ouvido falar dele. O Facebook é uma das mídias sociais mais antigas do mercado, que permite que você se conecte com seus amigos, envie mensagens de texto para seus amigos, participe de vários grupos, inicie conversas em grupo, curta páginas e muito mais. As pessoas são menos propensas a usar o Facebook com diferentes outras opções de mídia social.

O que pode ser feito para as pessoas que não têm uma conta no Facebook, mas querem procurar alguém/algo? Se você não possui uma conta no Facebook, mas deseja procurar alguém nela, não há com o que se preocupar. Várias maneiras estão usando as quais você pode pesquisar no Facebook sem uma conta. Se você está procurando uma maneira de fazer isso, este artigo irá ajudá-lo.

Este artigo discutirá todas as maneiras de pesquisar o Facebook sem uma conta.

Você pode realizar uma pesquisa no Facebook sem uma conta com a ajuda dos motores de busca. Você pode usar vários mecanismos de pesquisa como Google, DuckDuckGo, Yahoo ou Bing para procurar alguém no Facebook. Esse método pode ser útil quando você deseja pesquisar um perfil do Facebook. Para isso, siga os passos abaixo-

Abra o navegador no seu dispositivo.

Na barra de endereço, digite Site do perfil do Facebook: facebook.com e pressione Digitar.

Observação- Aqui, você terá que substituir o Perfil do Facebook com o nome do perfil que você está procurando. Por exemplo, se você estiver procurando por um perfil de Tom Holland, precisará digitar Site de Tom Holland: facebook.com

Uma vez feito, você obterá todos os resultados da pesquisa para o perfil que está procurando.

Isso permitirá que você obtenha o perfil do Facebook no resultado da pesquisa. No entanto, isso permite que você obtenha apenas perfis que não restringiram sua visibilidade de perfil. Se alguém ocultou seu perfil do mecanismo de pesquisa, você não poderá encontrá-lo.

Mecanismos de pesquisa sociais

Você também pode usar mecanismos de pesquisa sociais para pesquisas no Facebook sem login. Existem vários motores de busca sociais, incluindo Pesquisador social, delator.nome, Mentionytics, Menção Social, e vários outros, para realizar a pesquisa no Facebook sem uma conta. Pesquisar em mecanismos de pesquisa sociais é semelhante a pesquisar um perfil do Facebook usando os mecanismos de pesquisa. No entanto, pesquisar nos motores de busca sociais fica muito mais fácil com vários filtros. Você pode restringir facilmente seus resultados de pesquisa por meio dos filtros de pesquisa.

Você pode pesquisar alguém pelo nome e tornar o resultado da pesquisa mais relevante fornecendo detalhes extras, como o endereço. Você pode pesquisar pessoas, mas também pode navegar pela hashtag e pelos tópicos de sua preferência.

Motores de busca de pessoas

Outra maneira de realizar a pesquisa no Facebook sem conta é com a ajuda do People Search Engine. Você pode usar mecanismos de pesquisa de pessoas como Localizador de Pessoas para procurar pessoas no Facebook. Os motores de busca de pessoas permitem que você procure pessoas. Você pode pesquisar pessoas usando com a ajuda de detalhes como nome, sobrenome, cidade, estado, telefone e vários outros. Observe que os People Search Engines exibem apenas o resultado dependendo da configuração de privacidade definida pelo usuário-alvo. Se você estiver procurando por alguém que tenha definido seu perfil oculto dos mecanismos de pesquisa, eles não exibirão os resultados da pesquisa.

Por fim, você pode pedir aos seus amigos no Facebook para pesquisar no Facebook. Será muito mais fácil se seu amigo realizar a busca por você. Você não precisará pesquisar em mecanismos de pesquisa, pessoas ou mecanismos de pesquisa sociais. Deixe seu amigo pesquisar a pessoa ou o tópico que você está procurando no Facebook. No entanto, a pesquisa dependerá das configurações de privacidade feitas pela pessoa que você está procurando.

Conclusão

Essas foram algumas maneiras de realizar a pesquisa no Facebook sem uma conta. Se você quiser procurar alguém no Facebook, mas não tiver uma conta, poderá fazê-lo seguindo as etapas deste artigo.

