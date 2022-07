5 negócios lucrativos em cidades do interior

As cidades do interior possuem as suas necessidades específicas, principalmente na oferta de serviços personalizados e qualificados. Por isso que hoje, nós vamos indicar ideias de negócios lucrativos em cidades do interior.

De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), existem em torno de 68% de municípios pertencentes ao interior, com menos de 20 mil habitantes.

Confira 5 ideias de negócios lucrativos em cidades do interior

A primeira análise que você deve fazer, é verificar o que está faltando na sua cidade e quais os segmentos que atendem às necessidades do público-alvo local. Assim, daremos 5 opções de negócios lucrativos para ser investido em cidades do interior.

1. Mercearia ou minimercado

Procure investir em uma variedade de produtos que atendam os anseios dos clientes, para que eles não precisem ir até outras cidades maiores para realizar as suas compras.

Você pode ter o diferencial de oferecer produtos de padaria, hortifrutigranjeiros, lanchonete, alimentos, produtos e materiais de limpeza, utilidades domésticas entre outros tipos sempre necessários.

É possível reunir vários serviços em um só lugar e buscar sempre o bom atendimento, melhores preços e produtos de qualidade.

2. Loja de roupas, acessórios e calçados

Apesar de ser uma cidade do interior, o acesso à internet já é uma realidade. Assim, as pessoas sabem quais são as tendências de moda que estão sendo usadas nas cidades grandes.

Você pode oferecer esses produtos em um único local: uma loja de vestuário, acessórios e calçados.

Para tanto, você pode fazer compras de revendedores que vendem no atacado e aproveitar os preços. Existem muitas lojas online que oferecem este tipo de serviço: uma lista de fornecedores de roupas de moda, a preços acessíveis. Além disso, você pode fazer a encomenda e receber na sua cidade, sem precisar se deslocar para fazer as compras.

3. Salão de beleza e estética

Você pode oferecer os serviços comuns de salão de beleza, como corte de cabelo, unhas, penteados e maquiagem. Mas também pode acrescentar serviços que são oferecidos normalmente em cidades maiores como: micropigmentação de sobrancelhas e lábios, limpeza de pele, hidratação de cabelos, colocação de cílios, massagens relaxantes e estéticas, entre tantos outros serviços de estética.

Não esqueça que, para oferecer estes serviços diferenciados, é necessário que você se especialize e promova um trabalho de qualidade. Afinal, não é só porque é cidade do interior que não há necessidade de serviços de primeira.

4. Pizzaria e restaurante

Em cidades do interior, é interessante abrir uma pizzaria e restaurante acoplados, pois se torna o ponto de encontro dos amigos e das famílias.

Invista na construção de um forno a lenha para fazer as pizzas e ofereça complementos de saladas e sopas no inverno. Estipule que você irá oferecer comida caseira e marmitas durante o dia e pizzas à noite, por exemplo. Ou ambos os produtos nos dois horários de atendimento.

Saiba que as pessoas gostam de sair para se alimentar em família e isso é muito valorizado em uma cidade do interior. Os adolescentes podem se juntar para conversar e comer petiscos oferecidos pela pizzaria, além de consumir bebidas, como água e refrigerantes.

5. Loja de multicoisas

Estes comércios envolvem a venda de miudezas em geral como:

Produtos importados;

Acessórios de vestuário e para smartphones;

Brinquedos, roupas íntimas;

Cosméticos e produtos de beleza;

Utilidades domésticas;

Produtos de baixo custo, como produtos de R$ 10;

Acessórios de decoração para casa;

Novidades oferecidas na internet.

Além de oferecer serviços de recarga de celular, pagamento de contas e cópias.

As utilidades domésticas sempre vão ser o destaque dessas lojas, pois sempre há uma novidade para incrementar a casa, como um abridor de latas, uma faca que quebrou, um pote que é necessário, uma tábua para cortar carne ou temperos, panelas diferentes, entre tantas outras coisas.

Assim, as pessoas entram na busca por um produto e acabam levando mais coisas, tendo em vista a necessidade ou para aproveitar o preço.

Veja, são opções que não custam muito caro, pois você pode investir aos poucos e que tem a possibilidade de ser muito lucrativo em cidades do interior.

Certamente esse tipo de empresa será de grande utilidade para todos os moradores da comunidade, pois, assim, será possível contar com mais um ponto comercial nas redondezas, facilitando a vida de todos da região. Além disso, a economia gira e você garante o sucesso do negócio sempre inovando e trazendo tendências para uma cidade que talvez não soubesse sobre isso antes.

Por fim, tenha atenção ao seu negócio, priorize o bom atendimento e a qualidade dos produtos oferecidos. Invista com dedicação e colha os lucros deste novo empreendimento.