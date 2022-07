5 plantas perfeitas para varanda; confira as ideais para o ambiente

Todos que cuidam da própria casa vivem procurando formas de manter uma boa decoração dos cômodos e torná-los os mais confortáveis possíveis. Com isso, o ambiente externo, muitas vezes, é um desafio. Mas a opção do verde é sempre ideal e já se sabe aqui na internet que existem muitas plantas perfeitas para as varandas.

Claramente, essa arrumação pode ser combinada com outros artefatos, como jarros, quadros, luminárias. Contanto que estejam harmônicos com as mudas escolhidas. Afinal de contas, são elas que irão compor a impressão principal do espaço.

Confira uma lista de 5 plantas perfeitas para varanda

Antes de tudo, é interessante saber as características do lugar. Pois, elas vão influenciar diretamente as melhores espécies e os tipos de vasos mais adequados para serem colocados em todo o recinto. Por exemplo, se bate muita chuva, muito sol, pouco vento, se é mais fechado ou mais espaçoso etc.

Dessa maneira, esses fatores irão determinar a escolha das plantas perfeitas para a varanda presente em cada casa. Porém, independentemente do modelo, o cômodo externo ficará com o ar mais puro, será mais agradável de se conviver e terá uma beleza própria e encantadora. Portanto, veja agora as opções!

Azaléa

É considerada um arbusto de folha caduca, ou seja, que perde uma parte da sua floração em uma determinada estação do ano, geralmente nos meses mais frios ou sem muita umidade. No entanto, isso não quer dizer que haja perda da sua beleza natural.

Sendo assim, os seus galhos ganham destaque e evidenciam uma graciosidade surpreendente, com uma cor mais escurecida. Diferente da época de primavera, em que suas flores são de um tom róseo e branco bem mais chamativo.

Ainda, dentre as plantas perfeitas para varanda, a azaléa é a mais ideal para ambientes com sombra e com presença de muita chuva. Dessa forma, saiba que as altas temperaturas podem prejudicar o seu crescimento e até mesmo fazer a mudinha morrer rapidamente.

Ciclamen

É uma herbácea perene, o que a torna adequada para aquelas pessoas que não gostam de ficar mexendo em terra o tempo inteiro. Uma vez que o seu desenvolvimento ocorre durante todo o ano e não necessita de uma troca de vaso constante.

As suas cores predominantes também são o rosa e o branco. E quanto ao seu cultivo, dê preferência aos locais com exposição ao sol para que seu floreio seja adequado. Além do mais, é importante que o cantinho também receba uma meia sombra em algum período do dia para que não haja ressecamento das suas folhas.

Hortênsia

A hortênsia é um destaque entre as plantas perfeitas para varanda devido ao seu belo azul com manchas amareladas presentes na região central das pétalas das suas flores. Desse modo, é a escolha perfeita para um cômodo mais refinado e com um toque de chiqueza e harmonia.

As suas folhas também são caducifólias e preferem um recinto mais sombreado para crescer. Ainda, como, via de regra, não são volumosas, elas são convenientes para terraços mais fechados. Nesse caso, um toque a mais seria colocar uma luminária de chão com uma luz mais lívida para destacar seus tons.

Bocas-de-lobo

Apesar do nome, essa espécie não traz nada de sombrio para o local em que está situado, muito pelo contrário. Na verdade, é uma opção para quem quer levar mais vivacidade para a moradia, deixando as sacadas, por exemplo, mais expressivas e com mais intensidade na sua decoração.

Normalmente, a sua época de sementeira é na primavera ou no verão, sendo necessária uma constante exposição ao sol para que o seu desenvolvimento ocorra bem. As suas cores podem variar bastante, mas costumam ser róseas ou com um perfil mais arroxeado.

Amarílis

São espécies bolbosas e, por isso, são consideradas plantas perfeitas para varandas, seja dos mais diversos tamanhos ou formatos. Então, isso quer dizer que elas são capazes de armazenar muito mais nutrientes nos seus caules e, com isso, sobreviver a condições adversas.

Dessa maneira, mesmo que a sua floração seja mais proeminente no verão e até no outono, ela tem potencial de maturar em qualquer estação do ano. Aliás, em qualquer climatização. Portanto, seja na chuva, no sol, com ventos fortes ou fracos, com ou sem sombra etc, ela terá um excelente desenvolvimento.

Assim, a amarílis é também ideal para quem se muda com frequência, devido a sua boa adaptação de ambientes. Em geral, as cores possuem uma tonalidade mais rósea, mas podem adquirir um nuance mais avermelhado dependendo da subespécie escolhida.