6 a cada 10 professores se formaram através de cursos EAD, revela estudo

Um levantamento realizado pelo Todos pela Educação aponta que 6 a cada 10 professores brasileiros se formaram através de cursos de licenciatura na modalidade de Educação a Distância (EaD) na rede privada. O estudo foi feito com dados do Censo da Educação Superior, que contemplam o período de 2010 a 2020.

Nesse sentido, o estudo aponta que 61,1% dos professores obtiveram o diploma com cursos de graduação a distância.

O levantamento aponta ainda que “a participação da EAD no total de concluintes de formação inicial de professores é mais que o dobro na comparação com outros cursos”. Nos demais cursos de graduação, a porcentagem é de apenas 24,6%.

Nos últimos 10 anos, o número de estudantes que concluíram a graduação em cursos EaD aumentou em mais de 100%, tendo uma forte alta nos anos da pandemia da covid-19. A pandemia impôs a modalidade de ensino remoto dadas as condições sanitárias.

Por meio de uma nota técnica, o Todos Pela Educação chama atenção para a gravidade da formação de professores através do ensino a distância. Nesse sentido, a ONG afirma:

“Torna-se fundamental que o Ministério da Educação aprimore os processos avaliativos e regulatórios dos cursos de formação de professores, para ficar mais claro qual o impacto para a Educação brasileira da principal estratégia de formação de professores no país ser a expansão da Educação a Distância, modalidade que vai na contramão do que as pesquisas e boas experiências educacionais indicam ser o mais adequado.”