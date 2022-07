7 maneiras de corrigir as visualizações de histórias do Instagram que não estão sendo exibidas [2022]

Não consegue ver as visualizações da história no seu Instagram? O Instagram é um dos aplicativos de mídia social mais populares no qual você pode compartilhar suas fotos, vídeos, bobinas e histórias e conversar com seus amigos. Recentemente, os usuários relataram que suas visualizações de histórias do Instagram não estão sendo exibidas. Este é um problema de nível de usuário e você pode esperar enfrentá-lo aleatoriamente. Enfrentar esse problema não é grande coisa e, se você o encontrar, este é o guia para solucioná-lo.

Corrigir visualizações de histórias do Instagram que não estão sendo exibidas em 2022

Este artigo discute todas as soluções de problemas etapas para corrigir o Instagram Story não mostrando.

Reinicie o aplicativo do Instagram

Se você estiver enfrentando esse problema, tente reiniciar o aplicativo. Você pode não conseguir ver as visualizações do Instagram Story devido a erros aleatórios. Você pode tentar fechar o aplicativo na seção de aplicativos recentes. Depois de fechar o aplicativo, reinicie-o novamente e veja se você ainda enfrenta o problema ou não. Se você ainda encontrar o mesmo problema, vá para a próxima etapa de solução de problemas deste artigo.

Reinicie seu telefone

Reiniciar o telefone também pode ajudar a corrigir o problema que você está enfrentando. Se você não conseguir ver as visualizações da história do Instagram, pode ser por causa de alguma falha técnica. Isso pode ser facilmente corrigido reiniciando o telefone. Reinicie o telefone e verifique se você pode ver as visualizações da história do Instagram ou não.

Faça login novamente no Instagram

Outra etapa de solução de problemas a seguir é fazer login novamente no aplicativo Instagram. Para isso, siga os passos abaixo-

Abra o aplicativo Instagram no seu celular e toque no Ícone de perfil no canto inferior direito.

Toque no Ícone de menu (ícone de hambúrguer) no canto superior direito e toque em Definições.

A seguir, toque em Sair e confirme o logout da sua conta.

Depois de fazer isso, faça login novamente em sua conta e, em seguida, você poderá ver as visualizações da história.

Limpar cache do aplicativo Instagram

Você pode tentar limpar o cache do Instagram se ainda enfrentar o problema. Você pode fazer isso seguindo as etapas abaixo-

Toque e segure o Instagram app na gaveta de aplicativos e toque em Informações do aplicativo.

No Informações do aplicativo tela, toque em Armazenar.

A seguir, toque em Limpar cache para limpar o cache do aplicativo Instagram.

Uma vez feito, reinicie o aplicativo Instagram e veja se você ainda enfrenta o problema ou não.

Reinstale o aplicativo Instagram

Se você ainda enfrentar o problema, tente reinstalar o aplicativo Instagram. Abaixo estão as etapas para reinstalar o aplicativo Instagram-

Toque e segure o Instagram ícone do aplicativo.

A seguir, toque em Desinstalar e, em seguida, confirme a desinstalação do aplicativo.

Dirigir a Loja de jogos (se estiver usando um dispositivo Android) ou Loja de aplicativos (se estiver usando um dispositivo iOS).

Aqui procure o Instagram aplicativo e instale o aplicativo.

Abra o aplicativo no seu telefone e faça login na sua conta do Instagram.

Verifique se você pode ver visualizações de histórias do Instagram.

Usar o Instagram Web

Muitas vezes o problema pode ser apenas com o aplicativo. Se for esse o caso, você deve tentar usar o site do Instagram. Vá para o navegador do seu dispositivo (telefone ou PC) e abra o site do Instagram. Faça login na sua conta e verifique se agora você pode ver as visualizações de histórias do Instagram ou não.

Se nenhuma das etapas acima ajudar a corrigir o problema, tente entrar em contato com o suporte do Instagram. Você pode fazê-lo visitando o Página da Central de Ajuda. Aqui, você pode relatar seu problema ou pesquisar as consultas que outros usuários já fizeram.

Palavras finais

Se você não conseguir visualizar as visualizações de histórias do Instagram, estas são as etapas de solução de problemas para ajudá-lo a resolvê-lo. Seguindo as etapas de solução de problemas deste artigo, você poderá corrigir o problema que está enfrentando com o Instagram.

